Yina Calderón tuvo tenso cruce en La mansión de Luinny y le criticaron su físico: así reaccionó

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha tenido varios roces y conflictos con sus compañeros del nuevo reality en el que está en República Dominicana llamado La mansión de Luinny.

¿Cómo fue el enfrentamiento de Yina Calderón con compañera de La mansión de Luinny?

Yina Calderón desde su ingreso al reality tuvo su primer conflicto con una de sus compañeras, la influenciadora llamada Chelsy Bautista, con quien se enfrentó acaloradamente, tanto así que la producción intervino para calmar los ánimos.

Esta rivalidad desde ahí no ha parado y en varias oportunidades ambas participantes se han estado lanzando fuertes pullas y comentarios.

Precisamente, ambas volvieron a tener un tenso cruce recientemente en medio de una dinámica con todos los participantes, allí la influenciadora dominicana aseguró que quería ganarse el premio del reality para comprarle una buena peluca a Yina Calderón.

No quiero comprarme el apartamento en Miami, ahora lo que te quiero comprar es una buena peluca porque con ese cabello pareces al Depredador.

Chelsy Bautista comparó a Yina Calderón con el Depredador y Fiona. (Fotos Canal RCN y Foto AFP: Noam Galai)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón luego que Chelsy Bautista la comparara con Fiona y el depredador?

Chelsy lanzó el duro comentario a Yina Calderón delante de todos sus compañeros, según ella la peluca que tenía la colombiana en ese momento era terrible.

La dominicana terminó de atacar a Yina Calderón expresándole que con la peluca que tenía puesta era una mezcla entre el personaje de Shrek y el de la película Depredador.

Es como si Fiona o el depredador hubiesen tenido un muchacho.

Yina Calderón ante la fuerte crítica de la dominicana no se quedó callada y también le respondió con toda, volviéndole a recordar que ella no la conocía nadie y que estaba tratando de pegarse a ella con sus enfrentamientos para generar rating.

https://www.tiktok.com/@farandulatvecu/video/7567245373106883848?_r=1&_t=ZS-910jwhWJNmE

Yina Calderón tuvo conflicto con Cristian Casablanca "El maestro" en La mansión de Luinny

Yina Calderón y Chelsy Bautista ya tienen una pel*a cazada y parece que está no tendrá fin pronto por todos los comentarios que se han hecho.

No obstante, Yina Calderón también ya tienen diferencias con otro de los participantes, Cristian Casablanca, un reconocido empresario, presentador y numerólogo dominicano, el cual tiene como apodo "El Maestro" por su estilo polémico.

Precisamente, Yina ha tenido varios rifirrafes con él y recientemente lo criticó por decir todo el tiempo que él no necesitaba fama ni dinero.

¿Qué hace acá? Luinny sácalo y trae una persona que si necesita fama, plata o algo

Ante este comentario Cristian le respondió a Yina que él era conocido en muchos países y que por eso decía eso: "Olvídate de eso, yo no estoy aquí por eso".