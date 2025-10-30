Participante de La mansión de Luinny reveló que le gusta Yina Calderón, ¿quién fue?

El nombre de Yina Calderón ha dado bastante de qué hablar dentro del reality "La mansión de Luinny" el cual se estrenó en plataformas digitales el pasado 29 de octubre.

¿Cuál fue el famoso que reveló que le gusta Yina Calderón en "La mansión de Luinny"?

La creadora de contenido volvió a ser protagonista dentro del reality luego de que uno de sus compañeros confesara abiertamente su gusto por ella, desatando sorpresa entre los demás participantes y los seguidores del programa.

En medio de una conversación con una de sus compañeras de “La mansión de Luinny”, el creador de contenido Axel Buenísimo admitió que Yina Calderón le parece una mujer atractiva y buena onda.

Axel Buenísimo, quien se convirtió en el primer "Rey de la semana" en el reality le aseguró a su compañera que creía que Yina era una buena persona y alguien con una personalidad divertida, por lo la invitó a conocerla.

Ella me gusta, es bacanísima, conócela.

¿Quién es Axel Buenísimo, el influenciador dominicano que reveló que le gusta Yina Calderón?

Axel Buenísimo es un influenciador de República Dominicana, quien se ha vuelto popular en redes sociales por su contenido relacionado con el humor y entrevistas curiosas.

Aunque llevan hasta ahora un solo día, este creador de contenido dominicano ya dejó claro que le gusta Yina y su personalidad, por lo que ha intentado acercársele para conocerse más.

Yina Calderón ya tiene su primer pretendiente en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Precisamente, Axel le indagó a Yina Calderón por su conflicto con Chelsy al inicio del programa, mostrándose de su lado.

Cuando me hicieron la presentación ella dijo voy por Yina y yo ni sé quién es esa muchacha.

Curiosamente, Axel tuvo un inconveniente con Karina García, la otra colombiana, ya que le lanzó un comentario que le molestó: "Las lindas aquí no ganan".

Karina García lo confrontó y Axel se lo volvió a sostener asegurándole que "Aquí no se vino a ser lindo", por lo que la modelo paisa se defendió y le expresó: "Yo tengo personalidad y sé a qué vine aquí".

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al enterarse que le gusta a compañero de "La mansión de Luinny"?

La cuenta oficial de Instagram de Yina Calderón fue la encargada de compartir el clip en el que Axel hacía su confesión.

Junto al video dejaron un claro mensaje que al parecer va de la mano con el objetivo de Yina Calderón en este reality internacional.

Como si la misma Yina lo hubiese escrito, la cuenta oficial de la influenciadora aseguró que ella no fue a enamorarse o conseguir pareja en el reality, sino solo a trabajar.

No vine a enamorarme, vine a trabajar.