Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Participante de La mansión de Luinny reveló que le gusta Yina Calderón, ¿quién fue?

Un reconocido influenciador dominicano les reveló a sus compañeros en el reality La mansión de Luinny su gusto por Yina Calderón.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Participante de La mansión de Luinny confesó que le gusta Yina Calderón
Concursante confesó que le gusta Yina Calderón. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El nombre de Yina Calderón ha dado bastante de qué hablar dentro del reality "La mansión de Luinny" el cual se estrenó en plataformas digitales el pasado 29 de octubre.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el famoso que reveló que le gusta Yina Calderón en "La mansión de Luinny"?

La creadora de contenido volvió a ser protagonista dentro del reality luego de que uno de sus compañeros confesara abiertamente su gusto por ella, desatando sorpresa entre los demás participantes y los seguidores del programa.

En medio de una conversación con una de sus compañeras de “La mansión de Luinny”, el creador de contenido Axel Buenísimo admitió que Yina Calderón le parece una mujer atractiva y buena onda.

Axel Buenísimo, quien se convirtió en el primer "Rey de la semana" en el reality le aseguró a su compañera que creía que Yina era una buena persona y alguien con una personalidad divertida, por lo la invitó a conocerla.

Ella me gusta, es bacanísima, conócela.

Artículos relacionados

¿Quién es Axel Buenísimo, el influenciador dominicano que reveló que le gusta Yina Calderón?

Axel Buenísimo es un influenciador de República Dominicana, quien se ha vuelto popular en redes sociales por su contenido relacionado con el humor y entrevistas curiosas.

Aunque llevan hasta ahora un solo día, este creador de contenido dominicano ya dejó claro que le gusta Yina y su personalidad, por lo que ha intentado acercársele para conocerse más.

Yina Calderón sorprendió a todos con una advertencia al ingresar a La mansión de Luinny
Yina Calderón ya tiene su primer pretendiente en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Precisamente, Axel le indagó a Yina Calderón por su conflicto con Chelsy al inicio del programa, mostrándose de su lado.

Cuando me hicieron la presentación ella dijo voy por Yina y yo ni sé quién es esa muchacha.

Curiosamente, Axel tuvo un inconveniente con Karina García, la otra colombiana, ya que le lanzó un comentario que le molestó: "Las lindas aquí no ganan".

Karina García lo confrontó y Axel se lo volvió a sostener asegurándole que "Aquí no se vino a ser lindo", por lo que la modelo paisa se defendió y le expresó: "Yo tengo personalidad y sé a qué vine aquí".

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al enterarse que le gusta a compañero de "La mansión de Luinny"?

La cuenta oficial de Instagram de Yina Calderón fue la encargada de compartir el clip en el que Axel hacía su confesión.

Junto al video dejaron un claro mensaje que al parecer va de la mano con el objetivo de Yina Calderón en este reality internacional.

Como si la misma Yina lo hubiese escrito, la cuenta oficial de la influenciadora aseguró que ella no fue a enamorarse o conseguir pareja en el reality, sino solo a trabajar.

No vine a enamorarme, vine a trabajar.

Yina Calderón
Yina calderón dejó claro que no fue a conseguir amor en La mansión de Luinny. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón responde a fans de Melissa Gate: “Su fandom es muy intenso”

Yina Calderón rompió el silencio sobre los rumores con Melissa Gate y aseguró que el problema no es con ella, sino con sus seguidores.

Los planes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno para el futuro profesional de sus hijos Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron las profesiones soñadas para sus hijos

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron al revelar qué profesiones les gustaría que sus hijos eligieran en el futuro.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Participante de 'La mansión de Luinny' habría lanzado pulla contra Karina García, ¿qué le dijo?

Karina García, actual participante de 'La mansión de Luinny' contó detalles de cómo vivió este momento a pocas horas de su ingreso.

Lo más superlike

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar Jessi Uribe

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar

El cantante Jessi Uribe hizo sorprendente confesión de su nuevo álbum ‘Dando Instrucciones’ revelando qué canción lo hace llorar.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado confesó a quién sacaría sin pensarlo de MasterChef Celebrity: "es mi competencia"

Murió Floyd Roger Myers Viral

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada