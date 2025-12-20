Murió el padre de Jessica Cediel: la presentadora le dedicó conmovedoras palabras

Jessica Cediel confirmó en redes sociales el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel. La presentadora compartió un emotivo post y conmovió a sus seguidores con las palabras que le dedicó a él.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Cuál fue el mensaje con el que Jessica Cediel despidió a su padre tras su muerte?

La bogotana acompañó las desgarradoras palabras con un video en el que recopiló algunos de los últimos momentos que vivió junto a su papá, quien sufría una enfermedad degenerativa.

“Te me fuiste CEDIEL. Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida. Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho”, se lee en la primera parte del mensaje compartido por Cediel.

Seguidamente, la expareja de Pipe Bueno destacó las enseñanzas y la guía que siempre recibió de su padre.

Jessica Cediel conmovió las redes con el mensaje que le dedicó a su padre por su deceso. Foto: AFP - Rodrigo Varela

GRACIAS papito por tanto que nos dejas. Me enseñaste muchas cosas valiosas. Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada. Gracias por tu amor, por tus palabras, por tus bromas, tu humor negro. Gracias por las veces que estuviste y las que no. Aprendí tanto contigo que no se que voy a hacer de aquí en adelante. Ahora a quien voy a agarrar a besos, a quien voy a cambiarle el pañal, a quien voy a consentir, con quien me voy a reír de la gente

Artículos relacionados Yina Calderón Luto en redes: falleció Mayits, la joven influencer que inició junto a Westcol

Cediel cerró su mensaje con unas palabras muy conmovedoras: “El cielo está de fiesta con la llegada de un nuevo angelito. TE AMO PAPI”.



Seguidores y demás internautas reaccionaron ante la triste noticia y le enviaron palabras de aliento a la bogotana, que lleva varios años radicada en Estados Unidos.

La actriz Kristina Lilley le escribió: “Lo siento mucho. Un abrazo de fortaleza”. También se lee en los comentarios: “Lo siento mucho, les mando un fuerte abrazo. Te quiero!”, “ya está en paz con su misión cumplida. Ahora a seguir haciéndolo feliz practicando todo lo que te enseñó. Te abrazo fuerte”, “ahora es tu angelito que te cuidará siempre”.

¿De qué murió Alfonso Cediel, padre de Jessica Cediel?

Hace algún tiempo, Jessica Cediel había revelado que su padre padecía Parkinson, una enfermedad que lo había mermado por completo y que provocó que recibiera desde entonces tratamientos especiales.

“Tuvimos que dejarlo en un lugar especial, en un hogar geriátrico en donde tienen todos los cuidados profesionales que se deben tener porque debido al desgaste de la enfermedad pues a veces a la familia se le sale de las manos por más de que uno haga absolutamente todo”, expresó en aquella ocasión la bogotana.

Pese a la compleja condición de su papá, Jessica siempre mantuvo el optimismo y mediante las redes sociales mostró algunos momentos que compartió al lado de él, incluso, reveló que ya había fanaticada que seguir de cerca a su padre.

Jessica Cediel ya había revelado que su padre padecía de Parkinson. (Foto de Gustavo Caballero/AFP)

Artículos relacionados Jessica Cediel Jessica Cediel se mandó a hacer procedimiento estético en el rostro: así quedó

Jessica Cediel completa una destacada carrera como presentadora en Estados Unidos. Desde hace un buen tiempo, la mujer dejó Colombia para probar suerte en suelo norteamericano y así ha logrado afianzarse mucho más en la televisión.