Así fue el tenso primer encuentro entre Karina García y Yina Calderón en "La mansión de Luinny"

El reality "La mansión de Luinny" se estrenó en la noche del 29 de octubre, programa en el que están Yina Calderón y Karina García por el lado de Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿Cómo fue ese primer encuentro entre Yina Calderón y Karina García en "La mansión de Luinny"?

El lanzamiento de este formato digital en República Dominicana tenía con altas expectativas a los internautas, tanto así que su organizador Luinny Corporan decidió adelantar su estreno un día antes.

Para los colombianos y muchos países en Latinoamérica dos de las participantes más fuertes y controversiales son Yina Calderón y Karina García por lo que sus entradas al programa eran las más esperadas.

Asimismo, muchos querían ver su reencuentro tras todo lo que vivieron en la casa de los famosos Colombia en donde dieron por terminada su amistad y empezaron una especie de enemistad.

Karina García fue la penúltima participante en ingresar al set y Yina Calderón fue la última por lo que todos los ojos estuvieron en ellas.

Por el lado de la modelo antioqueña, ella saludó a todos y dejó ver su emoción por conocer nuevas personas. Caso contrario a Yina, quien no saludó a ninguno de los presentes y se paró al lado de Karina ignorándola por completo.

Así fue el encuentro entre Karina García y Yina Calderón en reality internacional. (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón tras reencontrarse con Karina García en "La mansión de Luinny"?

Los presentadores le preguntaron a Yina Calderón por su desplante con sus compañeros al no saludarlos y pasarles por al frente sin determinarlos.

Frente a esta actitud, Yina aseguró que no era un mujer hipócrita y que no saludaría a ninguna persona que no le cayera bien y más porque sabía que varios de ellos no la querían.

Diría qué bien, pero todos mis compañeros me odian.

Además, Yina Calderón aseguró que venía enfocada a ser la villana de la competencia, algo que esta necesitaba sí o sí.

En toda historia, novela, película, se necesita una villana, si sacan la mala no pasa nada.

Yina empezó con contundentes frases al revelar los nombres de varios participantes que no el caían bien y con los que ya tenía una barrera.

No me agradan varias personas.

Artículos relacionados Karina García Karina García impactó con su look en el estreno de "La mansión de Luinny": así lució

¿Cómo reaccionó Karina García a las palabras de Yina Calderón en "La mansión de Luinny"?

Karina García por su parte al ver el ingreso de Yina Calderón al set decidió tomar una actitud tranquila y no la miró en ningún momento.

Precisamente, la modelo antioqueña prefirió no reaccionar a sus primeras pullas y fuertes comentarios sobre otros participantes y decidió retocarse su brillo.

Sin embargo, Karina García quedó en medio de un tenso cruce de Yina Calderón con otra participante.