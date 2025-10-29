Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así fue el tenso primer encuentro entre Karina García y Yina Calderón en "La mansión de Luinny"

Yina Calderón y Karina García se reencontraron en "La mansión de Luinny" y sus diferencias quedaron expuestas: "No me agradan varios".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Así fue el encuentro entre Yina Calderón y Karina García en reality internacional
Yina Calderón y Karina García tuvieron su primer encuentro. (Fotos Canal RCN)

El reality "La mansión de Luinny" se estrenó en la noche del 29 de octubre, programa en el que están Yina Calderón y Karina García por el lado de Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo fue ese primer encuentro entre Yina Calderón y Karina García en "La mansión de Luinny"?

El lanzamiento de este formato digital en República Dominicana tenía con altas expectativas a los internautas, tanto así que su organizador Luinny Corporan decidió adelantar su estreno un día antes.

Para los colombianos y muchos países en Latinoamérica dos de las participantes más fuertes y controversiales son Yina Calderón y Karina García por lo que sus entradas al programa eran las más esperadas.

Asimismo, muchos querían ver su reencuentro tras todo lo que vivieron en la casa de los famosos Colombia en donde dieron por terminada su amistad y empezaron una especie de enemistad.

Karina García fue la penúltima participante en ingresar al set y Yina Calderón fue la última por lo que todos los ojos estuvieron en ellas.

Por el lado de la modelo antioqueña, ella saludó a todos y dejó ver su emoción por conocer nuevas personas. Caso contrario a Yina, quien no saludó a ninguno de los presentes y se paró al lado de Karina ignorándola por completo.

Karina García, Yina Calderón
Así fue el encuentro entre Karina García y Yina Calderón en reality internacional. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón tras reencontrarse con Karina García en "La mansión de Luinny"?

Los presentadores le preguntaron a Yina Calderón por su desplante con sus compañeros al no saludarlos y pasarles por al frente sin determinarlos.

Frente a esta actitud, Yina aseguró que no era un mujer hipócrita y que no saludaría a ninguna persona que no le cayera bien y más porque sabía que varios de ellos no la querían.

Diría qué bien, pero todos mis compañeros me odian.

Además, Yina Calderón aseguró que venía enfocada a ser la villana de la competencia, algo que esta necesitaba sí o sí.

En toda historia, novela, película, se necesita una villana, si sacan la mala no pasa nada.

Yina empezó con contundentes frases al revelar los nombres de varios participantes que no el caían bien y con los que ya tenía una barrera.

No me agradan varias personas.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García a las palabras de Yina Calderón en "La mansión de Luinny"?

Karina García por su parte al ver el ingreso de Yina Calderón al set decidió tomar una actitud tranquila y no la miró en ningún momento.

Precisamente, la modelo antioqueña prefirió no reaccionar a sus primeras pullas y fuertes comentarios sobre otros participantes y decidió retocarse su brillo.

Sin embargo, Karina García quedó en medio de un tenso cruce de Yina Calderón con otra participante.

La tajante declaración de Yina sobre Karina García
Yina Calderón y Karina García se reencontraron en reality en República Dominicana. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano durante entrevista en Yo José Gabriel. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano mostró por primera vez el rostro de su hijo Emiliano, así luce

La influenciadora Aida Victoria Merlano, enterneció en redes sociales al mostrar a su pequeño hijo a tres meses de su nacimiento.

Yina Calderón tuvo su primer rifirrafe en La mansión de Luinny Yina Calderón

Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

Yina Calderón tuvo fuerte enfrentamiento con Chelsy, influenciadora dominicana, en reality internacional: "No te voy a dar mi rating".

Pipe Bueno contó por qué decidió mudarse a México Pipe Bueno

Pipe Bueno reveló la verdadera razón por la que se mudó a México con Luisa Fernanda W

Pipe Bueno habló por primera vez sobre los motivos que lo hicieron mudarse con Luisa Fernanda W y sus hijos a México: "Se siente un miedo".

Lo más superlike

El premio que podría ganar Yina Calderón y Karina García en República Dominicana Karina García

Este es el millonario premio que podrían llevarse Karina García y Yina Calderón en "La mansión de Luinny"

Se reveló la cuantiosa suma de dinero que se llevará el ganador del reality "La mansión de Luinny" en República Dominicana.

Valentina Taguado y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado obtuvo ventaja secreta en MasterChef Celebrity, ¿de qué se trata?

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Jenny López deja sin palabras al interpretar música llanera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio ante las críticas en redes: "Me pego unas lloradas"

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada