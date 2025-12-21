Falleció el papá de Jessica Cediel: estos famosos le han enviado condolencias a la presentadora

En su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la reconocida y bella presentadora colombiana Jessica Cediel dio a conocer, con mucho dolor, la muerte de su papá con un video bastante conmovedor de momentos muy especiales que ella y sus hermanas vivieron con él.

¿Cómo despidió Jessica Cediel a su papá?

En la descripción de su clip, Cediel no solo habló de lo mucho que le duele esta partida, sino que también le recordó al hombre que le dio la vida lo mucho que lo ama y le agradece por todo lo que le dio.

“GRACIAS papito por tanto que nos dejas. Me enseñaste muchas cosas valiosas. Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada. Gracias por tu amor, por tus palabras, por tus bromas, tu humor negro. Gracias por las veces que estuviste y las que no” escribió la famosa colombiana.

Además, la presentadora recordó a su mamá y a sus hermanas, pues siempre estuvieron juntas al atravesar la enfermedad que afectaba a su papá y todas trataron de darle su amor hasta el momento de su partida.

Por supuesto, las reacciones y los comentarios no se dieron a esperar y no solo fueron de los fans de Jessica enviándole fuerza para superar este momento difícil, sino también de algunos famosos que le enviaron sus condolencias y desearon que el hombre descanse en paz.

¿Qué famosos le enviaron condolencias a Jessica Cediel en este difícil momento?

Entre los famosos que quisieron darle fortaleza a Jessica se encuentra la modelo e influencer Lina Arroyave, quien le escribió un mensaje entendiendo el dolor que puede estar sintiendo la presentadora y le envió su mejor energía para que pueda superarlo o transformarlo con el tiempo.

“Lo difícil que es aceptar el ciclo de la vida con las personas favoritas [emoji de carita llorando] Mucha fuerza, mamasita. Te mando mucha luz de mi corazón a tu corazón”.

Jessica Cediel conmovió las redes con el mensaje que le dedicó a su padre por su deceso. Foto: AFP - Rodrigo Varela

La modelo Elizabeth Loaiza también se conmovió con el hecho y le envió a Cediel un gran mensaje en el que resalta lo linda hija que fue y lo difícil que es entender una situación así.

“Uno no sabe que escribir en estos momentos. Qué situación más difícil. Que Dios te de fuerza. Te queda la satisfacción de haberlo dado y hecho todo por tu papá. Que linda hija fuiste. Tu papito te cuidará desde el cielo. Cuando veas un arcoíris en el cielo, será él, diciéndote que ya llegó a donde papito Dios”.

Otros famosos que también comentaron fueron Nanis Ochoa, la actriz Kristina Lilley, Laura Tobón, Josse Narváez, la actriz Alejandra Sandoval, Carlos Feria y la también actriz y presentadora Yaneth Waldman.