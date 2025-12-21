Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Falleció el papá de Jessica Cediel: estos famosos le han enviado condolencias a la presentadora

Jessica Cediel dio a conocer la muerte de su papá con un conmovedor video y sus amigos y colegas famosos no han dudado en reaccionar.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La presentadora Jessica Cediel recibe condolencias de famosos por muerte de su padre.
Jessica Cediel recibe condolencias de famosos por muerte de su padre.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la reconocida y bella presentadora colombiana Jessica Cediel dio a conocer, con mucho dolor, la muerte de su papá con un video bastante conmovedor de momentos muy especiales que ella y sus hermanas vivieron con él.

Artículos relacionados

¿Cómo despidió Jessica Cediel a su papá?

En la descripción de su clip, Cediel no solo habló de lo mucho que le duele esta partida, sino que también le recordó al hombre que le dio la vida lo mucho que lo ama y le agradece por todo lo que le dio.

“GRACIAS papito por tanto que nos dejas. Me enseñaste muchas cosas valiosas. Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada. Gracias por tu amor, por tus palabras, por tus bromas, tu humor negro. Gracias por las veces que estuviste y las que no” escribió la famosa colombiana.

Además, la presentadora recordó a su mamá y a sus hermanas, pues siempre estuvieron juntas al atravesar la enfermedad que afectaba a su papá y todas trataron de darle su amor hasta el momento de su partida.

Por supuesto, las reacciones y los comentarios no se dieron a esperar y no solo fueron de los fans de Jessica enviándole fuerza para superar este momento difícil, sino también de algunos famosos que le enviaron sus condolencias y desearon que el hombre descanse en paz.

¿Qué famosos le enviaron condolencias a Jessica Cediel en este difícil momento?

Entre los famosos que quisieron darle fortaleza a Jessica se encuentra la modelo e influencer Lina Arroyave, quien le escribió un mensaje entendiendo el dolor que puede estar sintiendo la presentadora y le envió su mejor energía para que pueda superarlo o transformarlo con el tiempo.

“Lo difícil que es aceptar el ciclo de la vida con las personas favoritas [emoji de carita llorando] Mucha fuerza, mamasita. Te mando mucha luz de mi corazón a tu corazón”.

El padre de Jessica Cediel falleció y la presentadora lo despidió con desgarrador mensaje.
Jessica Cediel conmovió las redes con el mensaje que le dedicó a su padre por su deceso. Foto: AFP - Rodrigo Varela

La modelo Elizabeth Loaiza también se conmovió con el hecho y le envió a Cediel un gran mensaje en el que resalta lo linda hija que fue y lo difícil que es entender una situación así.

“Uno no sabe que escribir en estos momentos. Qué situación más difícil. Que Dios te de fuerza. Te queda la satisfacción de haberlo dado y hecho todo por tu papá. Que linda hija fuiste. Tu papito te cuidará desde el cielo. Cuando veas un arcoíris en el cielo, será él, diciéndote que ya llegó a donde papito Dios”.

Artículos relacionados

Otros famosos que también comentaron fueron Nanis Ochoa, la actriz Kristina Lilley, Laura Tobón, Josse Narváez, la actriz Alejandra Sandoval, Carlos Feria y la también actriz y presentadora Yaneth Waldman.

Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre, quien tenía una difícil enfermedad.
Murió Alfonso Cediel, el padre de Jessica Cediel, y ella le dedicó desgarradoras palabras. Fotos: AFP - Mike Coppola / Freepik
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón no guardó silencio ante el reciente reencuentro entre La Toxi Costeña y Melissa Gate Yina Calderón

Yina Calderón no ocultó su molestia ante el encuentro de 'La Toxi' y Melissa: "La gente es blanco o negro"

La empresaria de fajas Yina Calderón dejó claro que no le interesa tener una amistad con personas que no sean leales.

'La Segura' encendió hace pocas horas las redes sociales al compartir unas fotografías en sus historias de Instagram, con las que generó reacciones inmediatas de sus fans. La Segura

¿Se casó con Ignacio? La Segura emocionó a los internautas al revelar que tendría matrimonio

La creadora de contenido La Segura reveló además que sus fanáticos quedarían flechados con su vestido.

¿Por qué aseguran que Karina García se le declaró a Westcol? Esto fue lo que le dijo Ana Karina Soto

Karina García abrió la puerta para un noviazgo con Westcol: "esta noche no sé qué va a pasar"

Karina García cruzó contundentes palabras con el streamer Westcol y hasta le hizo tremenda declaración en plena transmisión.

Lo más superlike

El modelo Renzo Meneses es un participante confirmado para La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: Renzo Meneses es el nuevo participante confirmado por el Jefe

Este actor y modelo bogotano llega a la casa más famosa de Colombia a dejar huella y no va a permitir que nadie lo moleste en el proceso.

Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre, quien tenía una difícil enfermedad. Jessica Cediel

Murió el padre de Jessica Cediel: la presentadora le dedicó conmovedoras palabras

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn

Blessd hace importante anuncio. Blessd

Blessd hace inesperado e importante anuncio en pleno concierto sobre su carrera musical, ¿qué dijo?