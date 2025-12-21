Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tras rumores de romance, Karina García compartió contundente foto con Westcol: "Tus funables favoritos"

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia parece haberle puesto punto final a las especulaciones sobre su relación con el streamer.

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia Karina García parece haberle puesto punto final a las especulaciones sobre su relación con el streamer.
Archvio RCN y AFP: Arturo Holmes

La temporada de rumores entre Karina García y Westcol parece haber llegado a un momento definitorio. La modelo paisa, quien conquistó el corazón de Colombia durante su participación en La Casa de los Famosos Colombia, compartió este fin de semana una foto junto al reconocido streamer que desató toda clase de comentarios en redes sociales.

La imagen, que rápidamente se viralizó, venía acompañada de una frase tan breve como contundente que, para muchos seguidores, habría sido la manera perfecta de Karina para responder a la ola de críticas y especulaciones que han enfrentado en las últimas semanas.

¿Cuál fue la contundente foto y mensaje que compartió Karina García con Westcol?

Todo comenzó cuando Karina y Westcol se mostraron particularmente cercanos durante el fin de semana. La química entre ambos no pasó desapercibida, y menos, cuando la modelo dejó caer algunas declaraciones que muchos interpretaron como insinuaciones románticas.

"Él ha mejorado mucho físicamente, está muy papacito", comentó Karina en uno de sus streams, agregando que ahora busca un novio de entre 25 a 30 años. ¿Casualidad? Para sus seguidores, la descripción encajaba perfectamente con el perfil de Westcol, quien tiene 24 años y ha experimentado una notable transformación física.

Sin embargo, hasta el momento, ni ella ni el streamer se habían pronunciado frente a los rumores que los vinculan emocionalmente, pero hace tan solo unas horas ella publicó una fotografía junto a él con la que aseguró "tus funables favoritos", palabras que muchos interpretaron como una contundente respuesta a los que aseguran que son mucho más que amigos.

¿Por qué vinculan sentimentalmente a Karina García con Westcol?

La cercanía entre estos dos influencers no es nueva. Desde hace años sostienen una amistad, sin embargo, desde la lujosa cena que el streamer organizó para celebrar los 5 millones de seguidores de Karina (donde no faltó un costoso corte de carne laminado en oro de 24 quilates), hasta el apoyo constante que Westcol le brindó durante su preparación para Stream Fighters 4, muchos han sentido una química especial entre ellos.

Ante esto, en múltiples ocasiones ambos han sido enfáticos en aclarar que solo son amigos. Westcol llegó a declarar: "No me metería con Karina porque, primero, es mi pana; segundo, tengo 24 años y ella, como 34". Por su parte, Karina ha insistido en que conoce muchos secretos del streamer y que precisamente por eso nunca tendría una relación romántica con él.

A pesar de las constantes aclaraciones, la complicidad entre Karina y Westcol sigue generando especulaciones, que, desde luego, quedaran en esa etapa hasta que alguno de los dos confirme o desmienta públicamente los rumores.

