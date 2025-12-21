Karina García abrió la puerta para un noviazgo con Westcol: "esta noche no sé qué va a pasar"

Las redes volvieron a revolucionarse con la reciente transmisión en vivo y momentos que compartió la modelo y creadora de contenido paisa Karina García junto al streamer Westcol, con quien se le viene involucrando emocionalmente desde hace varias semanas.

Sin embargo, para ese momento, ambos dejaron claro que se trataba de una amistad, pero ahora, nuevos videos de los momentos que compartieron este fin de semana, habrían desmentido por completo sus afirmaciones de días atrás y avivaron las hipótesis de un posible romance.

Karina García aseguró que quiere un novio entre los 25 y los 30 años/ Archivo RCN

En medio de una transmisión, Westcol le preguntó que si ella pudiera elegir la edad de su nueva pareja, cuál escogería y ella confirmó, sin titubearlo, que de 25 a 30 años está perfecto para ella. Porque ya tienen aspiraciones.

"La verdad, de 25 a 30 años... para mí de 25 años ya no es un bebé, tampoco, es un hombre que ya está grande, un bebé sería de 18 años".

Los clips no quedaron ahí y más adelante ambos hablaron de las características que buscaban en una pareja, a lo que el streamer dejó claro que ella podía estar con el hombre que ella quisiera, solo era cuestión de decidirse y enfatizó en que él también quería una mujer hermosa a su lado porque se sentía muy solo.

Karina García habla de lo guapo que está Westcol y él reitera que quiere una mujer hermosa a su lado

El momento más contundente para sus millones de seguidores, habría llegado cuando iban en camino a la casa del streamer y él enfatizó en las cualidades de la mujer que quería a su lado y los planes que tenía con Karina para esa noche... cocinar, tomar algo, escuchar música, etc.

Ante eso, Karina expresó que la noche estaría inmejorable y su amigo no dudó en preguntarle en cómo se comportaría con unos tragos encima a lo que ella dijo que no podía asegurar nada de lo que sucedería en la noche, porque podía pasar cualquier cosa, porque estaba muy animada con los "guaritos" que había tomado.

Karina García resaltó lo papacito que está Westcol/ Archvio RCN