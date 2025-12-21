Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Se casó con Ignacio? La Segura emocionó a los internautas al revelar que tendría matrimonio

La creadora de contenido La Segura reveló además que sus fanáticos quedarían flechados con su vestido.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
'La Segura' encendió hace pocas horas las redes sociales al compartir unas fotografías en sus historias de Instagram, con las que generó reacciones inmediatas de sus fans.
'La Segura' encendió hace pocas horas las redes sociales al compartir unas fotografías en sus historias de Instagram, con las que generó reacciones inmediatas de sus fans/ Archivo RCN

L

La creadora de contenido, Natalia Segura, más conocida como 'La Segura' encendió hace pocas horas las redes sociales al compartir unas fotografías en sus historias de Instagram, con las que generó reacciones inmediatas de sus fans.

La caleña habló puntualmente de qué había llegado un día muy especial para ella y fiel a su efusividad, reveló que tendría matrimonio. Desde luego, sus palabras no pasaron desapercibidas entre sus millones de seguidores y rápidamente la noticia se hizo viral en redes sociales.

Natalia aclaró mediante sus historias que no se trataba de su ceremonia con Ignacio, como muchos estaban imaginando
Natalia aclaró mediante sus historias que no se trataba de su ceremonia con Ignacio, como muchos estaban imaginando/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Las fotos con las que la Segura causó revuelo en redes, hoy tenemos matrimonio

Entre sus interacciones, La Segura compartió una instantánea donde se le veía empezando su ritual de belleza con una mascarilla en el rostro, mientras muy emocionada, le anunciaba a sus seguidores de las redes sociales que hoy tendría un matrimonio, muchos, desde luego, reaccionaron de manera inmediata con mensajes emotivos y múltiples preguntas donde aseguraban que la ceremonia sería de ella con Ignacio Baladán.

Horas más tarde, compartió una nueva fotografía, donde preguntó abiertamente si estaban preparados para ver su vestido, con lo que los rumores de qué se trataría de su ceremonia de matrimonio, con el papá de su hijo, se hicieron aún más fuertes, y, por ende, los mensajes empezaron a incrementar

Sin embargo, la gran sorpresa llegó unas horas más tarde, cuando la propia Natalia aclaró mediante sus historias que no se trataba de su ceremonia con Ignacio, como muchos estaban imaginando, sino de la boda de una persona muy especial y cercana para ellos.

¿Por qué los seguidores pensaron que podría tratarse de la boda de la Segura e Ignacio?

Recordemos que la pareja ya legalizó su vínculo, justo cuando la colombiana estaba en proceso de gestación de su bebé Lucca, pero aún no han tenido su ceremonia oficial, donde celebren, ante los ojos de Dios, el amor que se profesan para toda la vida.

Algunos intuyen que están esperando a que Lucca esté más grande y pueda ser testigo del amor de sus padres, pero otros no ven la hora de qué su boda por fin pueda llevarse a cabo. De momento, nos queda disfrutar de su etapa como pareja legalmente casada y como papás primerizos de un pequeño que día a día flecha el corazón de los colombianos.

Recordemos que la pareja ya legalizó su vínculo, justo cuando la colombiana estaba en proceso de gestación de su bebé Lucca
Recordemos que la pareja ya legalizó su vínculo, justo cuando la colombiana estaba en proceso de gestación de su bebé Lucca/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón no guardó silencio ante el reciente reencuentro entre La Toxi Costeña y Melissa Gate Yina Calderón

Yina Calderón no ocultó su molestia ante el encuentro de 'La Toxi' y Melissa: "La gente es blanco o negro"

La empresaria de fajas Yina Calderón dejó claro que no le interesa tener una amistad con personas que no sean leales.

La presentadora Jessica Cediel recibe condolencias de famosos por muerte de su padre. Jessica Cediel

Falleció el papá de Jessica Cediel: estos famosos le han enviado condolencias a la presentadora

Jessica Cediel dio a conocer la muerte de su papá con un conmovedor video y sus amigos y colegas famosos no han dudado en reaccionar.

¿Por qué aseguran que Karina García se le declaró a Westcol? Esto fue lo que le dijo Ana Karina Soto

Karina García abrió la puerta para un noviazgo con Westcol: "esta noche no sé qué va a pasar"

Karina García cruzó contundentes palabras con el streamer Westcol y hasta le hizo tremenda declaración en plena transmisión.

Lo más superlike

Jessica Cediel confirmó la muerte de su padre, quien tenía una difícil enfermedad. Jessica Cediel

Murió el padre de Jessica Cediel: la presentadora le dedicó conmovedoras palabras

“Te me fuiste”, Jessica Cediel compartió en redes sociales un desgarrador mensaje, confirmando el fallecimiento de su papá.

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn

Blessd hace importante anuncio. Blessd

Blessd hace inesperado e importante anuncio en pleno concierto sobre su carrera musical, ¿qué dijo?

Alejandro Estrada se vuelve viral. Alejandro Estrada

¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación