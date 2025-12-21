¿Se casó con Ignacio? La Segura emocionó a los internautas al revelar que tendría matrimonio

L

La creadora de contenido, Natalia Segura, más conocida como 'La Segura' encendió hace pocas horas las redes sociales al compartir unas fotografías en sus historias de Instagram, con las que generó reacciones inmediatas de sus fans.

La caleña habló puntualmente de qué había llegado un día muy especial para ella y fiel a su efusividad, reveló que tendría matrimonio. Desde luego, sus palabras no pasaron desapercibidas entre sus millones de seguidores y rápidamente la noticia se hizo viral en redes sociales.

Natalia aclaró mediante sus historias que no se trataba de su ceremonia con Ignacio, como muchos estaban imaginando/ Archivo RCN

Artículos relacionados Karina García Hijo menor de Karina García la dejó en shock en pleno en vivo al llamarla “alcahueta”: así reaccionó

Las fotos con las que la Segura causó revuelo en redes, hoy tenemos matrimonio

Entre sus interacciones, La Segura compartió una instantánea donde se le veía empezando su ritual de belleza con una mascarilla en el rostro, mientras muy emocionada, le anunciaba a sus seguidores de las redes sociales que hoy tendría un matrimonio, muchos, desde luego, reaccionaron de manera inmediata con mensajes emotivos y múltiples preguntas donde aseguraban que la ceremonia sería de ella con Ignacio Baladán.

Horas más tarde, compartió una nueva fotografía, donde preguntó abiertamente si estaban preparados para ver su vestido, con lo que los rumores de qué se trataría de su ceremonia de matrimonio, con el papá de su hijo, se hicieron aún más fuertes, y, por ende, los mensajes empezaron a incrementar

Sin embargo, la gran sorpresa llegó unas horas más tarde, cuando la propia Natalia aclaró mediante sus historias que no se trataba de su ceremonia con Ignacio, como muchos estaban imaginando, sino de la boda de una persona muy especial y cercana para ellos.

¿Por qué los seguidores pensaron que podría tratarse de la boda de la Segura e Ignacio?

Recordemos que la pareja ya legalizó su vínculo, justo cuando la colombiana estaba en proceso de gestación de su bebé Lucca, pero aún no han tenido su ceremonia oficial, donde celebren, ante los ojos de Dios, el amor que se profesan para toda la vida.

Algunos intuyen que están esperando a que Lucca esté más grande y pueda ser testigo del amor de sus padres, pero otros no ven la hora de qué su boda por fin pueda llevarse a cabo. De momento, nos queda disfrutar de su etapa como pareja legalmente casada y como papás primerizos de un pequeño que día a día flecha el corazón de los colombianos.

Recordemos que la pareja ya legalizó su vínculo, justo cuando la colombiana estaba en proceso de gestación de su bebé Lucca/ Archivo RCN