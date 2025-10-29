Karina García impactó con su look en el estreno de "La mansión de Luinny": así lució

Karina García sorprendió a sus seguidores en la noche del 29 de octubre al compartir un video en sus redes sociales en el que mostró el vestido y look que eligió para su debut en reality internacional.

¿Cómo lució Karina García en su debut en reality internacional?

La creadora de contenido antioqueña aceptó el reto de participar en un nuevo reality tras La casa de los famosos Colombia y aceptó participar en "La mansión de Luinny", un programa en el que estará junto a Yina Calderón.

Previo a su inmersión en la casa estudio, Karina les mostró a sus seguidores el outfit que eligió para esta noche tan especial.

Karina García se decantó por un vestido color piel con detalles de color verde brillante dando la ilusión de ser piedras preciosas.

La influenciadora antioqueña mostró su vestido en el lobby del hotel previo a ingresar a la casa estudio de "La mansión de Luinny", un programa que reúne a varios creadores de contenido y famosos en una lujosa casa para ponerlos a convivir y a hacer diferentes retos.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia desfiló y mostró con detalle su vestido, el cual resaltó su gran figura y curvas.

Karina García sorprendió con su outfit para el estreno de reality internacional. (Foto: Canal RCN)

Cabe resaltar que, la influenciadora viene de un estricto plan de entrenamiento por su participación en evento de boxeo de WestCol semanas atrás en donde se enfrentó a Karely Ruiz.

¿Qué dijo Karina García antes de ingresar a reality en República Dominicana?

Karina García tras mostrar su outfit y look para el estreno de "La mansión de Luinny" compartió sus sensaciones y expectativas.

La modelo antioqueña aseguró que estaba lista para esta nueva experiencia en un reality en el que competirá con creadores de contenido y celebridades de otros países.

Ready para entrar a mi mansión.

Como era de esperarse el look y outfit de Karina García no pasó por desapercibido y sus seguidores no han parado de elogiarla en los comentarios.

"Ese vestido te queda genial", "Tu mansión reina", "Verde ganadora" o "La reina de República Dominicana"

¿Cómo y dónde ver ‘La mansión de Luinny’, reality en el que estará Karina García?

El gran estreno de "La mansión de Luinny" estaba programado para el 30 de octubre, pero su organizador, Luinny Corporan, decidió adelantar un día la fecha para complacer a sus fans.

Este programa se podrá ver a través del canal de YouTube de Luinny en donde los famosos serán grabados las 24 horas del día. Allí las celebridades tendrán que competir y convivir en un ambiente de lujo.

Queremos que el público no solo vea un ‘reality’, sino una experiencia, un espectáculo latinoamericano de alto nivel que conecte con emociones, talento y entretenimiento.