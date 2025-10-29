Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García impactó con su look en el estreno de "La mansión de Luinny": así lució

Karina García sorprendió con su outfit y look en su debut en reality de República Dominicana llamado "La mansión de Luinny".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García enamoró con su outfit en estreno de ‘La mansión de Luinny’
Karina García sorprendió en ‘La mansión de Luinny’. (Foto Canal RCN)

Karina García sorprendió a sus seguidores en la noche del 29 de octubre al compartir un video en sus redes sociales en el que mostró el vestido y look que eligió para su debut en reality internacional.

Artículos relacionados

¿Cómo lució Karina García en su debut en reality internacional?

La creadora de contenido antioqueña aceptó el reto de participar en un nuevo reality tras La casa de los famosos Colombia y aceptó participar en "La mansión de Luinny", un programa en el que estará junto a Yina Calderón.

Previo a su inmersión en la casa estudio, Karina les mostró a sus seguidores el outfit que eligió para esta noche tan especial.

Karina García se decantó por un vestido color piel con detalles de color verde brillante dando la ilusión de ser piedras preciosas.

La influenciadora antioqueña mostró su vestido en el lobby del hotel previo a ingresar a la casa estudio de "La mansión de Luinny", un programa que reúne a varios creadores de contenido y famosos en una lujosa casa para ponerlos a convivir y a hacer diferentes retos.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia desfiló y mostró con detalle su vestido, el cual resaltó su gran figura y curvas.

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parentesco con Karina García: ¿quién es?
Karina García sorprendió con su outfit para el estreno de reality internacional. (Foto: Canal RCN)

Cabe resaltar que, la influenciadora viene de un estricto plan de entrenamiento por su participación en evento de boxeo de WestCol semanas atrás en donde se enfrentó a Karely Ruiz.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García antes de ingresar a reality en República Dominicana?

Karina García tras mostrar su outfit y look para el estreno de "La mansión de Luinny" compartió sus sensaciones y expectativas.

La modelo antioqueña aseguró que estaba lista para esta nueva experiencia en un reality en el que competirá con creadores de contenido y celebridades de otros países.

Ready para entrar a mi mansión.

Como era de esperarse el look y outfit de Karina García no pasó por desapercibido y sus seguidores no han parado de elogiarla en los comentarios.

"Ese vestido te queda genial", "Tu mansión reina", "Verde ganadora" o "La reina de República Dominicana"

Artículos relacionados

¿Cómo y dónde ver ‘La mansión de Luinny’, reality en el que estará Karina García?

El gran estreno de "La mansión de Luinny" estaba programado para el 30 de octubre, pero su organizador, Luinny Corporan, decidió adelantar un día la fecha para complacer a sus fans.

Este programa se podrá ver a través del canal de YouTube de Luinny en donde los famosos serán grabados las 24 horas del día. Allí las celebridades tendrán que competir y convivir en un ambiente de lujo.

Queremos que el público no solo vea un ‘reality’, sino una experiencia, un espectáculo latinoamericano de alto nivel que conecte con emociones, talento y entretenimiento.

Yina Calderón al enterarse que estará con Karina García en reality
Yina Calderón y Karina García estarán juntas en nuevo reality. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así fue el encuentro entre Yina Calderón y Karina García en reality internacional Yina Calderón

Así fue el tenso primer encuentro entre Karina García y Yina Calderón en "La mansión de Luinny"

Yina Calderón y Karina García se reencontraron en "La mansión de Luinny" y sus diferencias quedaron expuestas: "No me agradan varios".

Pipe Bueno contó por qué decidió mudarse a México Pipe Bueno

Pipe Bueno reveló la verdadera razón por la que se mudó a México con Luisa Fernanda W

Pipe Bueno habló por primera vez sobre los motivos que lo hicieron mudarse con Luisa Fernanda W y sus hijos a México: "Se siente un miedo".

¡Padre a los 70! Kelsey Grammer celebra la llegada de su octavo hijo y demuestra que el amor no tiene edad. Talento internacional

Kelsey Grammer celebra la llegada de su octavo hijo a los 70 años

Kelsey Grammer, recordado por su papel en Frasier, se convierte en padre por octava vez y comparte la emoción de esta nueva etapa.

Lo más superlike

Christopher Carpentier y Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Christopher Carpentier regresó a MasterChef Celebrity: así fue su recibimiento

El chef Christopher Carpentier emocionó con su regreso a las celebridades quienes lo recibieron entre aplausos y palabras de admiración.

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Jenny López deja sin palabras al interpretar música llanera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio ante las críticas en redes: "Me pego unas lloradas"

Ideas de disfraces con materiales hechos en casa para Halloween según la IA Halloween

Ideas de disfraces con materiales que tengas en casa para Halloween según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada