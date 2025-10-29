Yina Calderón sorprende con extravagante look en el inicio de reality internacional

Yina Calderón ha vuelto a generar controversia en redes sociales con el vestido que eligió para su debut en reality de República Dominicana.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿Cuál es vestido eligió Yina Calderón para el inicio de su reality internacional?

Yina Calderón y Karina García, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, fueron invitadas a participar en un reality organizado por el influenciador Luinny Corporan en República Dominicana.

Este reality es llamado "La mansión de Luinny", un programa que reune a varios creadores de contenido y famosos en una lujosa casa para ponerlos a convivir y a hacer diferentes retos.

Yina Calderón como era de esperarse y como se le pudo conocer en La casa de los famosos Colombia no iba a dejar pasar por inadvertida con su vestido y look.

La influenciadora huilense mostró horas antes de su gran debut en el reality internacional el vestido que mandó a diseñar para su gran estreno, el cual no fue nada sencillo y que representa bien su rol de 'villana'.

Tu villana favorita está de regreso.

Yina Calderón sorprendió con outfit llamativo en reality internacional. (Foto Canal RCN)

¿Cómo lució Yina Calderón en su debut en reality de República Dominicana?

Yina Calderón compartió un video en el que dejó ver con detalle el look y vestido que decidió utilizar para su gran debut en reality internacional y como era de esperarse este no iba a pasar por desapercibido.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se decantó por un vestido de terciopelo de color rojo el cual iba de cabeza a pies.

Este llamativo vestido tiene una especie de cachos gigantes que se conectan y dan la forma de un corazón, asimismo tiene una especie de hombreras en forma de cuernos y unos guantes puntudos.

La influenciadora completó su extravagante outfit con unos lentes en forma de lágrimas del mismo tono rojo y un labial rojo encendido.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Así fue el tenso rifirrafe de Nicolás Arrieta con Cristián Suárez, exprotagonista de Nuestra Tele

¿Qué reacciones ha dejado el vestido utilizado por Yina Calderón para reality internacional?

Como era de esperarse el curioso y despampanante look de Yina Calderón no pasó por desapercibido en redes sociales.

Este controversial outfit ha dividido opiniones entre los internautas, ya que por un lado para algunos fue bastante novedoso y fiel a lo que ha venido mostrando la influenciadora.

Pero para otras personas fue bastante extravagante y también no se hicieron esperar las comparaciones con diferentes personajes y dibujos animados, uno de los más comentados fue con el recordado programa de los Teletubbies.

"Ese disfraz qué", "Un nuevo teletubbie", "Empezaron los outfits de Yina" o "Se viene recarga".