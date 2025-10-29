Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el tenso rifirrafe de Nicolás Arrieta con Cristián Suárez, exprotagonista de Nuestra Tele

Nicolás Arrieta, habitante de La casa de los famosos Colombia, expuso su fuerte cruce con Cristian Suárez de Protagonistas: "Payaso".

Cruce de Nicolás Arrieta con Cristian Suárez
Nicolás Arrieta expuso problema con Cristian Suárez. (Fotos Canal RCN)

Nicolás Arrieta, habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia 2026, sacó a la luz unos chats que tuvo recientemente con Cristian Suárez, ganador de la primera temporada de Protagonistas de Nuestra Tele.

¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y Cristian Suárez, exprotagonista de Nuestra Tele?

Nicolás Arrieta reveló que a través de Instagram recibió un mensaje por parte del recordado participante de Protagonistas de nuestra tele 2010, quien fue criticado en su momento por su sentimentalismo frente a la cámara.

El primer habitante confirmado para La casa de los famosos Colombia del próximo año expuso que había recibido una especie de amenaz* por parte de Suárez.

Vean cómo me amen*za un protagonista de novela porque da mucha risa.

Al parecer, todo sucedió cuando Nicolás compartió una historia en sus redes a la que reaccionó de manera fuerte Cristian, quien lo criticó por sus comentarios: "Desprestigiando las joyerías ahora payaso".

Nicolás fiel a su personalidad controversial le contestó de manera irónica que no entendía cuál era su problema con él y por eso lo cuestionó a su estilo.

Amigo de qué habla? ¿Sus papás son primos?

Nicolás Arrieta cuando era flogger
Nicolás Arrieta se enfrentó con exprotagonista de Nuestra Tele. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta a los mensajes de Cristian Suárez?

Nicolás no solo se quedó con el comentario sobre sus papás y también se burló del hecho de haberse ganado el programa que buscaba actores y que hasta el momento al parecer no haya aparecido en una novela.

Ah es que un protagonista de novela que nunca ha salido en ninguna novela y el payaso soy yo.

Cristian Suárez enceguecido con su molestia y más con la respuesta de Nicolás a su primer mensaje le siguió lanzando fuertes comentarios en donde le aseguraba que rogara por no encontrárselo en alguna parte.

Payaso, eso es lo que sos. Ruegue para que no entre porque lo pongo a ver el diablo, ya sabe, yo lo rehabilito.

Nicolás, quien compartió su reacción a medida que iba mostrando los mensajes que habían intercambiado por redes seguía burlándose de él y hasta de su forma de redacta: "Escribe como el exmarido de Aida":

Amenazado por convivencia.


Nicolás siguió contestándole de manera irónica a Cristian quien en cada nuevo mensaje que enviaba se mostraba más intimidante con frases como "Vas a conocer un varón", por lo que Nicolás quiso indagar en su pasado en el mencionado reality de actuación y convivencia.

Nicolás Arrieta reaccionó al pasado de Cristian Suárez en Protagonistas

Nicolás mostró que buscó en internet información sobre Cristian Suárez y se encontró con diferentes notas y titulares de su paso por Protagonistas: "Lo busqué en Google y es este man (risas)".

El ahora participante de La casa de los famosos Colombia compartió un titular que hablaba de su recordado pasó por dicho programa en donde para muchos lloró demasiado y también donde al parecer se dejaba ver orando frente a las cámaras de la casa estudio.

El man se la pasaba rezando en el reality, el man es muy chistoso, toca darle su cartillazo Nacho.

Nicolás Arrieta como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026.
Nicolás Arrieta le respondió a exprotagonista que lo atacó. (Foto Canal RCN)
