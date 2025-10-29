Kelsey Grammer celebra la llegada de su octavo hijo a los 70 años
Kelsey Grammer, recordado por su papel en Frasier, se convierte en padre por octava vez y comparte la emoción de esta nueva etapa.
El reconocido actor estadounidense Kelsey Grammer, conocido mundialmente por dar vida al inolvidable Frasier Crane, atraviesa una de las etapas más dulces de su vida.
A sus 70 años, el intérprete y director anunció el nacimiento de su octavo hijo, un bebé llamado Christopher, fruto de su matrimonio con la productora de cine Kayte Walsh, de 46 años.
¿Cómo recibió Kelsey Grammer la llegada de su nuevo hijo?
El actor no ocultó su alegría por el nacimiento del nuevo integrante de su familia y con emoción, compartió que su esposa había dado a luz recientemente y que ambos se encontraban disfrutando de los primeros días de vida de su hijo Christopher.
El actor ha mencionado en diversas ocasiones que la paternidad es uno de los aspectos más gratificantes de su vida y aunque reconoce que en el pasado no siempre pudo estar presente con todos sus hijos debido a los compromisos laborales, hoy busca aprovechar al máximo cada momento junto a los más pequeños.
¿Cuántos hijos tiene Kelsey Grammer el actor de Frasier?
Con el nacimiento de Christopher, Kelsey Grammer suma un total de ocho hijos, con su actual pareja, tiene además a Faith (12 años), Gabriel (10) y James (8).
De sus relaciones anteriores nacieron Spencer (41), Greer (33), Mason (23) y Jude (20), una familia diversa que refleja las distintas etapas de la vida del actor, quien ha tenido una carrera llena de éxitos tanto en el cine como en la televisión.
Kelsey Grammer ha expresado en entrevistas pasadas que intenta mantener una relación cercana con todos sus hijos, reconociendo que su madurez le ha permitido ser un padre más consciente.
¿Qué significa esta nueva etapa para Kelsey Grammer y su familia?
Para el actor, la llegada de Christopher simboliza un renacer emocional y a los 70 años, disfruta de una estabilidad que en otros momentos de su vida no estuvo rodeado de su esposa y sus hijos.
Esta nueva paternidad no solo representa para Kelsey una celebración familiar, sino también una muestra del amor y la vitalidad que el actor mantiene a lo largo del tiempo.