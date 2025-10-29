Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ideas de disfraces con materiales que tengas en casa para Halloween según la IA

Se acerca Halloween el próximo 31 de octubre y te compartimos ideas para que recrees un disfraz con materiales en casa, según la IA.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ideas de disfraces con materiales hechos en casa para Halloween según la IA
¿Cómo disfrazarte en Halloween con disfraces hechos en casa? | Foto: Freepik

En los últimos días, miles de internautas han acaparado la atención mediática tras el acercamiento de una de las fechas más esperadas del año, la cual es Halloween y, según la tradición, se celebra todos los 31 de octubre.

Además, varios navegantes han generado diversos comentarios en las redes sociales acerca de las ideas de disfraces que pueden utilizar durante esta fecha especial.

¿Qué ideas funcionan para disfraces con materiales hechos en casa?

Si estás de apuros y no tienes un disfraz el cual utilices en Halloween, te compartimos algunas ideas según la Inteligencia Artificial (IA) para que recrees uno con materiales que tengas en casa:

  • Fantasma clásico: Para este disfraz, solo necesitas una sábana blanca vieja. Haz agujeros para los ojos y, si quieres darle un toque moderno, agrega accesorios como gafas de sol o un sombrero divertido.
  • Mimo: Si tienes ropa negra y blanca que tengas a mano, dibuja líneas en la cara con delineador o lápiz negro, y complementa con guantes blancos si los tienes.
  • Gato negro: Con accesorios negros y dibuja con lápiz de ojos o maquillaje, bigotes y nariz. Si tienes diademas, puedes pegarle cartulina negra para hacer orejas.
  • Zombi improvisado: Rasga un poco tu ropa vieja y mánchala con pintura o marcador rojo para simular un disfraz gótico
  • Turista perdido: Combina shorts con camiseta colorida, gafas de sol y una cámara o mapa en mano. Un sombrero y calcetines para que recrees un auténtico disfraz.
  • Personaje de redes sociales o meme: Imprime o dibuja en un papel el icono de tu meme favorito y pégalo sobre tu camiseta para que estés en tendencia.

Recuerda que, si tienes estos accesorios, podrás cautivar a todos tus allegados con un auténtico disfraz con materiales que tengas en casa.

Ideas de disfraces con materiales hechos en casa para Halloween según la IA
¿Cómo te puedes disfrazar en Halloween de manera recursiva? | Foto: Freepik

¿Por qué se celebra Halloween los 31 de octubre?

Según la tradición, la palabra Halloween, proviene de ‘La Noche de Todos los Santos’ en donde se conmemoró el inicio del invierno y el fin de la cosecha, en especial en países como Reino Unido y Francia.

Ideas de disfraces con materiales hechos en casa para Halloween según la IA
¿Por qué razón se celebra Halloween los 31 de octubre? | Foto: Freepik

Así que aprovecha estas ideas que te compartimos para que recrees tus materiales hechos en casa y puedas cautivar con tu creatividad.

