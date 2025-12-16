Murió el periodista Alex Delgado a sus 49 años tras cáncer, esto se sabe

El periodista Alex Delgado perdió su batalla contra el cáncer y falleció a sus 49 años dejando un gran vacío en el mundo periodístico.

¿Qué se sabe de la muerte del periodista Alex Delgado?

El comunicador social hacía parte de importantes medios de comunicación en su país natal Puerto Rico, donde una de las compañías en las que trabaja fue la encargada de confirmar su lamentable deceso.

"Su partida nos deja un inmenso vacío en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajar a su lado y aprender de su compromiso inquebrantable con la verdad y el servicio público", se lee en el comunicado.

El periodista habría fallecido a causa de un cáncer que se le había diagnosticado luego de que le hallaran una masa en el intestino y lee hubiera hecho metástasis en el hígado.

Si bien fue operado y estuvo en tratamiento de quimioterapia, tuvo una recaída, por lo que provocó gran preocupación en su familia, que pidió a sus seguidores oraciones para él.

Tras conocerse que no logró ganar la batalla, sus fanáticos y colegas lamentaron su fallecimiento y enviaron mensajes de sentido de pésame y condolencias a sus seres queridos.

Varios de sus colegas se mostraron bastante nostálgicos con su partida y detallaron lo mucho que lo extrañarán, pero le agradecieron por toda su entrega y el legado que dejó para el mundo del periodismo.

"Nos unimos al dolor de su familia, amigos y colaboradores, y elevamos nuestras oraciones para que encuentren consuelo en este momento de profundo duelo. Descanse en paz", agregaron.

¿Quién era Alex Delgado?

Alex Delgado nació en Puerto Rico y estudió comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico.

Se desempeñó por varios años en radio y televisión, hasta lograr ser director de programación.

En cuanto a su vida privada se casó por la iglesia con Julissa De La Cruz luego de 20 años de su matrimonio civil.

En sus redes sociales no era tan activo, pero siempre habló abiertamente de su enfermedad como ejemplo de resiliencia para muchos que padecen o atraviesan algo similar.