Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Murió el periodista Alex Delgado a sus 49 años tras cáncer, esto se sabe

Sus familiares habían pedido oraciones por él días antes tras su delicado estado de salud.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Murió Alex Delgado
Fallece el periodista Alex Delgado y colegas lo despiden/Freepik

El periodista Alex Delgado perdió su batalla contra el cáncer y falleció a sus 49 años dejando un gran vacío en el mundo periodístico.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la muerte del periodista Alex Delgado?

El comunicador social hacía parte de importantes medios de comunicación en su país natal Puerto Rico, donde una de las compañías en las que trabaja fue la encargada de confirmar su lamentable deceso.

Murió alex delgado por cancer

"Su partida nos deja un inmenso vacío en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajar a su lado y aprender de su compromiso inquebrantable con la verdad y el servicio público", se lee en el comunicado.

El periodista habría fallecido a causa de un cáncer que se le había diagnosticado luego de que le hallaran una masa en el intestino y lee hubiera hecho metástasis en el hígado.

Si bien fue operado y estuvo en tratamiento de quimioterapia, tuvo una recaída, por lo que provocó gran preocupación en su familia, que pidió a sus seguidores oraciones para él.

Artículos relacionados

Tras conocerse que no logró ganar la batalla, sus fanáticos y colegas lamentaron su fallecimiento y enviaron mensajes de sentido de pésame y condolencias a sus seres queridos.

Colegas despiden a alex delgado

Varios de sus colegas se mostraron bastante nostálgicos con su partida y detallaron lo mucho que lo extrañarán, pero le agradecieron por toda su entrega y el legado que dejó para el mundo del periodismo.

"Nos unimos al dolor de su familia, amigos y colaboradores, y elevamos nuestras oraciones para que encuentren consuelo en este momento de profundo duelo. Descanse en paz", agregaron.

Artículos relacionados

¿Quién era Alex Delgado?

Alex Delgado nació en Puerto Rico y estudió comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico.

Se desempeñó por varios años en radio y televisión, hasta lograr ser director de programación.

En cuanto a su vida privada se casó por la iglesia con Julissa De La Cruz luego de 20 años de su matrimonio civil.

En sus redes sociales no era tan activo, pero siempre habló abiertamente de su enfermedad como ejemplo de resiliencia para muchos que padecen o atraviesan algo similar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Novena día 6 Navidad

Novena de Aguinaldos Día 6 – 21 de diciembre: oraciones para rezar en familia

En el sexto día de la Novena de Aguinaldos, la oración invita a confiar en los caminos de Dios, aun cuando no siempre los comprendemos.

Novenas día 5 - 20 de diciembre Navidad

Quinto día de la Novena de Aguinaldos: guía de oración para hoy 20 de diciembre

En el quinto día de la Novena de Aguinaldos, la reflexión se centra en la vida interior de la Virgen María y la presencia de Jesús en el alma.

IA predice final de la liga colombiana Curiosidades

La IA analiza Tolima vs Junior y anticipa un cierre de infarto en la final de la Liga Colombiana

La Inteligencia Artificial analizó la final y anticipó un duelo intenso que podría cambiar el rumbo del campeonato.

Lo más superlike

El inesperado momento en casa que Aida Victoria Merlano vivió con su pequeño hijo Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano dio detalles del accidente que tuvo su pequeño hijo en casa

Aida Victoria Merlano compartió con sus seguidores el divertido accidente que tuvo su hijo Emiliano en casa.

Cazzu en su cumpleaños Cazzu

Disfrazada de diabla, así celebró Cazzu su cumpleaños 32

Maluma causa furor en su comunidad digital. Maluma

Maluma desempolvó un recuerdo de su juventud que enterneció las redes: "el hombre que yo más amo"

Scream Talento nacional

Él es el actor colombiano que saldrá en la exitosa franquicia de terror Scream 7

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos