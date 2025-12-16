Novena de Aguinaldos Día 6 – 21 de diciembre: oraciones para rezar en familia

E

En el sexto día de la Novena de Aguinaldos, la reflexión nos invita a pensar en cómo Dios actúa en nuestra vida, incluso a través de situaciones que no entendemos del todo. A veces, los planes cambian, los caminos se hacen más largos o difíciles, y aun así, Dios sigue guiándonos.

Este día nos recuerda que confiar en Dios también significa aceptar los cambios, los viajes inesperados y las decisiones que no siempre parecen fáciles. Así como María y José se pusieron en camino sin saber todo lo que vendría, hoy somos invitados a creer que Dios siempre sabe hacia dónde nos conduce.

Oración para todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salvación.

Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.

En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente.

Amén.

(Se reza tres veces Gloria al Padre).

Peticiones

En este sexto día de la Novena de Aguinaldos, oremos:

Por la paz del mundo, para que cesen las guerras, la vi0lencia y el odio entre los pueblos, y reine el respeto, la justicia y la fraternidad entre todos.

Para que los gobernantes y líderes del mundo actúen con sabiduría y responsabilidad, buscando siempre el bien común y la dignidad de cada persona.

Para que cada uno de nosotros sea instrumento de paz en su familia, en su comunidad y en su entorno cotidiano.

Consideración del Día Sexto

Jesús había sido concebido en Nazaret, domicilio de José y María, y allí era de creerse que había de nacer, según todas las probabilidades. Mas Dios lo tenía dispuesto de otra manera, y los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén de Judá, ciudad de David.

Para que se cumpliese esa predicción, Dios se sirvió de un medio que no parecía tener relación con este designio: la orden dada por el emperador Augusto para que todos los súbditos del imperio romano se empadronasen en el lugar de donde eran originarios. María y José, como descendientes de David, no estaban dispensados de ir a Belén.

Ni la situación de la Virgen Santísima ni la necesidad que tenía José de su trabajo diario pudieron eximirlos de este largo y penoso viaje, realizado en la estación más rigurosa e incómoda del año. Sin embargo, ambos se entregaron con fe a la Providencia divina.

Jesús no ignoraba el lugar donde debía nacer e inspiró a sus padres a abandonarse a la voluntad de Dios, cooperando así, aun sin saberlo, en la realización de los designios eternos. Este es uno de los grandes misterios de la vida espiritual: quien se entrega verdaderamente a Dios deja de pertenecerse a sí mismo y aprende a querer solo lo que Dios quiere.

Siguiendo este ejemplo, aprendamos a confiar ciegamente en el Señor, aun en los cambios de camino, de lugar o de circunstancias, sabiendo que su voluntad es siempre camino de salvación.

Oración a la Santísima Vírgen

Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre suya.

Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorable Hijo.

¡Oh dulcísima Madre!, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad.

Amén.

(Se reza tres veces el Avemaría).

María es el ejemplo perfecto de fe y confianza en Dios. (Foto FreePik)

Oración a San José

¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús!

Te ruego por el amor que tuviste al Niño Dios y por el dolor que sentiste al verle nacer en tanta pobreza, que alcances de Él la gracia que necesito para vivir estas novenas con fe y devoción.

Alcánzanos también la gracia de una vida santa, de una muerte feliz y de la compañía eterna de Jesús y María en el cielo.

Amén.

(Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria).

San José fue un hombre justo, trabajador y silencioso. (Foto FreePik)

Gozos

Dulce Jesús mío, mi niño adorado ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Oh, Sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro! ¡Oh, Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios! Ven a nuestras...

¡Oh, Adonai potente que Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos! ¡Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte el brazo! Ven a nuestras...

¡Oh, raíz sagrada de José que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo! Dulcísimo Niño que has sido llamado Lirio de los valles, Bella flor del campo. Ven a nuestras...

¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas de regio palacio! ¡Sácanos. Oh Niño con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado! Ven a nuestras...

¡Oh, lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos! Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras...

¡Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano! ¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da al mísero amparo! Ven a nuestras...

¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, De Israel anhelo Pastor del rebaño! ¡Niño que apacientas con suave cayado ya la oveja arisca, ya el cordero manso! Ven a nuestras...

¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío como riego santo! ¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado! ¡Luce, Dios estrella! ¡Brota, flor del campo! Ven a nuestras...

¡Ven, que ya María previene sus brazos, do su niño vean, en tiempo cercanos! ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario! Ven a nuestras...

¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado! ¡Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano! Ven a nuestras...

¡Ven ante mis ojos, de ti enamorados! ¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus manos! ¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto! Ven a nuestras...

¡Ven Salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas, Ven, no tardes tanto!

Oración al Niño Jesús

Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable Margarita del santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado".

Llenos de confianza en vos, ¡oh Jesús!, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.

(Pedir aquí la gracia que se desea alcanzar).

Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no que dará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica.

Amén.

El Niño Jesús representa el amor de Dios hecho cercano. Desde su nacimiento nos enseña humildad, obediencia y la entrega total al Padre. (Foto FreePik)

La consideración de este día nos recuerda que Dios guía la historia incluso a través de los acontecimientos más sencillos o inesperados. María y José, confiados en la Providencia, caminaron hacia Belén sin comprender del todo el plan divino.

Que este sexto día de la Novena de Aguinaldos nos enseñe a confiar plenamente en Dios y a caminar con fe, siendo constructores de paz mientras preparamos el corazón para el nacimiento del Niño Jesús.