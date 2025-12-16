Quinto día de la Novena de Aguinaldos: guía de oración para hoy 20 de diciembre

En el quinto día de la Novena de Aguinaldos, la mirada se dirige de manera especial hacia la Virgen María y la vida interior que acompañó los meses de la encarnación. Su espera silenciosa, llena de amor y esperanza, nos invita a comprender cómo Jesús habita en el corazón de quienes viven en gracia y se disponen a recibirlo.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe dejó ver nuevos detalles del rostro de Emilia tras su regreso a casa

Este día nos recuerda que la vida cristiana es una espera constante, una preparación del alma para que Cristo nazca y permanezca en nosotros a través de la fe, las buenas obras y la unión con Dios.

Oración para todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salvación.

Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio.

En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente.

Amén.

(Se reza tres veces Gloria al Padre).

Peticiones

En este quinto día de la Novena de Aguinaldos, oremos:

Por todos los enfermos, especialmente aquellos que sufren en silencio, para que el Señor los fortalezca en el cuerpo y en el espíritu, y encuentren consuelo en su amor misericordioso.

Para que María, Madre de ternura y esperanza, los acompañe en medio del dolor y los cubra con su protección.

Para que quienes cuidan a los enfermos sean instrumentos de paz, paciencia y compasión.

Amén.

Consideración del Día quinto

Ya hemos visto la vida que llevaba el Niño Jesús en el seno de su purísima Madre; veamos hoy toda la vida que llevaba también María durante el mismo espacio de tiempo. Necesitamos fijarnos en ella si queremos comprender, en cuanto es posible a nuestra limitada capacidad, los sublimes misterios de la encarnación y el modo como hemos de corresponder a ellos.

María no cesaba de aspirar por el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre: la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos cuyos rayos deberían esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos.

Iba a ver aquel rostro todos los días, a todas horas, cada instante, durante muchos años. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la serenidad reflexiva de la edad madura. Haría todo lo que quisiese de aquella faz divina; podría estrecharla contra la suya con toda la libertad del amor materno; cubrir de besos los labios que deberían pronunciar la sentencia a todos los hombres; contemplarla a su gusto durante su sueño o despierta, hasta que la hubiese aprendido de memoria.

Tal era la expectativa de María: una espera inaudita, pero que se convierte en el modelo perfecto de la vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús residiendo en María, sino que comprendamos que también habita en nosotros por la gracia, la fe y el amor.

Jesús nace continuamente en nuestras almas por las buenas obras que realizamos y por nuestra cooperación con la gracia divina. El alma que vive en gracia se convierte en un Belén interior, donde Cristo habita y se manifiesta. Después de la comunión, Jesús permanece real y sustancialmente en nosotros, como Dios y como hombre, participando así de la misma vida que tuvo en el seno de María.

Oración a la Santísima Vírgen

Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre suya.

Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorable Hijo.

¡Oh dulcísima Madre!, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad.

Amén.

(Se reza tres veces el Avemaría).

La humildad, fe y obediencia a la voluntad de Dios convierten a la Vírgen Maria en modelo de vida cristiana. (Foto FreePik)

Artículos relacionados La casa de los famosos Ellos son los 12 famosos que ya están confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026

Oración a San José

¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús!

Te ruego por el amor que tuviste al Niño Dios y por el dolor que sentiste al verle nacer en tanta pobreza, que alcances de Él la gracia que necesito para vivir estas novenas con fe y devoción.

Alcánzanos también la gracia de una vida santa, de una muerte feliz y de la compañía eterna de Jesús y María en el cielo.

Amén.

(Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria).

José representa la protección y la fidelidad, guiando a su familia con confianza total en Dios. (Foto FreePik)

Gozos

Dulce Jesús mío, mi niño adorado ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Oh, Sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro! ¡Oh, Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios! Ven a nuestras...

¡Oh, Adonai potente que Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos! ¡Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte el brazo! Ven a nuestras...

¡Oh, raíz sagrada de José que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo! Dulcísimo Niño que has sido llamado Lirio de los valles, Bella flor del campo. Ven a nuestras...

¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas de regio palacio! ¡Sácanos. Oh Niño con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado! Ven a nuestras...

¡Oh, lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos! Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras...

¡Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano! ¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da al mísero amparo! Ven a nuestras...

¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, De Israel anhelo Pastor del rebaño! ¡Niño que apacientas con suave cayado ya la oveja arisca, ya el cordero manso! Ven a nuestras...

¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío como riego santo! ¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado! ¡Luce, Dios estrella! ¡Brota, flor del campo! Ven a nuestras...

¡Ven, que ya María previene sus brazos, do su niño vean, en tiempo cercanos! ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario! Ven a nuestras...

¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado! ¡Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano! Ven a nuestras...

¡Ven ante mis ojos, de ti enamorados! ¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus manos! ¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto! Ven a nuestras...

¡Ven Salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas, Ven, no tardes tanto!

Oración al Niño Jesús

Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable Margarita del santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado".

Llenos de confianza en vos, ¡oh Jesús!, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.

(Pedir aquí la gracia que se desea alcanzar).

Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no que dará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica.

Amén.

Jesús en su pequeñez manifiesta el amor de Dios hecho hombre. (Foto FreePik)

Artículos relacionados Navidad Día 4 de la Novena de Aguinaldos: oraciones y reflexión para este 19 de diciembre

La consideración de este día nos invita a vivir la fe como María: con esperanza, recogimiento y una espera confiada. Así como Jesús habitó en su seno, también desea permanecer en nuestro corazón.

Que este quinto día de la Novena de Aguinaldos nos ayude a reconocer la presencia viva de Cristo en nuestra vida diaria y a preparar el alma como un Belén interior, donde Él pueda nacer y permanecer con amor.