Aida Victoria Merlano dio detalles del accidente que tuvo su pequeño hijo en casa

Aida Victoria Merlano compartió con sus seguidores el divertido accidente que tuvo su hijo Emiliano en casa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado momento en casa que Aida Victoria Merlano vivió con su pequeño hijo
El inesperado momento en casa que Aida Victoria Merlano vivió con su pequeño hijo. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes sociales para compartir con sus seguidores el inesperado accidente que su pequeño hijo Emiliano tuvo en las últimas horas dentro de casa.

¿Cuál fue el accidente que tuvo Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano?

Con un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Aida Victoria Merlano compartió el accidente que tuvo su hijo Emiliano en casa y que tomó a todos por sorpresa.

El tierno momento de Aida Victoria con su bebé
Aida Victoria enternece a sus seguidores con un emotivo momento. (Foto: Canal RCN)

En el audiovisual se puede observar a Emiliano en una situación que realmente suele ser más común de lo que parece en los menores que aún usan pañal, pues el pequeño habría hecho sus necesidades y su pañal no habría resistido ocasionando que todo se saliera de su interior manchando también a la persona que lo tenía cargado en sus brazos.

Aida Victoria Merlano tomó la situación con humor al asegurar que en realidad este tipo de cosas representaban buena suerte: “ay, véalo pues, no, eso es de la buena suerte”. Así mismo, tras compartir el curioso momento, la creadora de contenido barranquillera provocó risas entre sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar al video.

¿Cómo han sido los días de Aida Victoria Merlano como mamá soltera?

Vale la pena destacar que desde hace varios meses Aida Victoria Merlano se encuentra viviendo su maternidad sin la compañía de su expareja Juan David Tejada, ‘El agropecurario’, pues ambos tomaron la decisión de separarse tras un mes de haber nacido su hijo Emiliano.

Aida Victoria Merlano, influencer barranquillera
Aida Victoria Merlano terminó su relación con Juan David Tejada desatando una polémica mediática. (Foto: Canal RCN)

Desde entonces la pareja ha estado en el ojo del huracán tras revelar de parte y parte situaciones polémicas que ocurrieron dentro de su relación y que terminaron en denuncias ante las autoridades.

Por lo pronto Aida conserva la custodia del menor sin oponerse a que Juan David Tejada se acerque a él cuando así lo desee, pese a que ha dejado en evidencia en repetidas ocasiones que él no responde económicamente por el menor.

