Luisa Fernanda W sorprendió al realizar la voz de Beatriz Pinzón Solano de Yo soy Betty, la fea

Luisa Fernanda W contenido sorprendió al interpretar la voz de Beatriz Pinzón Solano, el icónico personaje de Yo soy Betty, la fea.

Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué tan igual sonó? Luisa Fernanda W sorprendió imitando la voz de Betty, la fea
¿Qué tan igual sonó? Luisa Fernanda W sorprendió imitando la voz de Betty, la fea. (Foto Canal RCN).

La influenciadora colombiana Luisa Fernanda W enseñó una vez más su talento para realizar la voz de otros personajes luego de su éxito como actriz de doblaje en la película de Disney, Zootopia 2. En esta ocasión, la creadora de contenido sorprendió al realizar la voz de Beatriz Pinzón Solano, el icónico personaje de Yo soy Betty, la fea.

¿Qué tan bien le salió a Luisa Fernanda W la voz de Betty, la fea?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W dejó ver su talento para interpretar personajes una vez más.

¿Cómo entró Luisa Fernanda W a Zootopia 2?
Luisa Fernanda W comparte su experiencia en Zootopia 2 / (Foto del Canal RCN)

Esto luego de su exitosa participación en la reconocida película de Disney, Zootopia 2, que estrenó en las salas del cine de Latinoamérica en su versión doblada en don Luisa Fernanda W dio voz a la capitana Highbottom.

En esta ocasión, la creadora de contenido imitó la voz de Beatriz Pinzón Solano, el icónico personaje de la producción del Canal RCN Yo soy Betty, la fea creada por el guionista colombiano Fernando Gaitán.

El resultado no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron con comentarios divididos entre risas y elogios, destacando el parecido de la imitación y el talento que la creadora de contenido tenía para este tipo de trabajos.

¿Por qué Luisa Fernanda W imitó la voz de Betty, la fea?

La creadora de contenido decidió imitar al icónico personaje luego de asegurar que su grupo de amigos de Bogotá encaja perfectamente con los personajes de Yo soy Betty, la fea. Según contó, ella se identifica con Beatriz Pinzón, mientras que su prometido, Pipe Bueno, sería Armando Mendoza.

“Olvídense del color de pelo, pero yo soy súper Betty en muchísimas cosas. Pipe, obvio, sería Armando, así cuando se enoja y es explosivo; Armando Mendoza total”, afirmó.

Dentro del grupo de amigos mencionado por Luisa Fernanda W también estarían Ornella Sierra como Patricia Fernández, Mattias como Nicolás Mora, Nanis Ochoa como Aura María y Juan Pablo Navarrete como Freddy.

