Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales

Este viernes 31 de octubre del 2025 se llevará a cabo la celebración de Halloween, una tradición de hace varios años en la que millones de personas deciden disfrazarse y pasar un rato agradable luciendo diferente.

¿Cuáles son los disfraces en tendencia este 2025, según la IA?

De acuerdo con la inteligencia artificial de Chat GPT, los disfraces que más están en tendencia este año se darán gracias a la cantidad de búsquedas en internet al respecto y lo virales que han sido este 2025 en redes sociales.

Uno de las grandes protagonistas de esta temporada será Wednesday Addams, más conocida como Merlina, la eterna reina del estilo gótico, que vuelve con fuerza gracias a la segunda temporada de la serie de Netflix. El maquillaje pálido, las trenzas oscuras y el toque de misterio serán claves para quienes deseen un disfraz clásico con un giro moderno.

El universo del entretenimiento también deja su huella con películas como Wicked, por lo que muchos se vestirían Elphaba, la icónica bruja verde.

Otro fenómeno que no pasa desapercibido ni de moda es la Barbie, que se mantiene en el top de búsquedas desde el año pasado, logrando que las chicas puedan lucir tonos rosados, brillos metálicos y los accesorios exagerados glamurosos y divertidos.

En la misma onda hay algunos personajes clásicos que no pasan de moda como Jack Skellington, Pennywise y Chuky.

¿Cuáles son los disfraces en tendencia este 2025, según las redes sociales?

Otras ideas de disfraces que se han puesto en tendencia en redes sociales han sido principalmente de cantantes como Feid, Karol G, Ryan Castro, Blessed, entre otros.

También de algunos personajes polémicos e icónicos que han dado bastante de qué hablar en las plataformas digitales tras La casa de los famosos Colombia como Yina Calderón, Emiro Navarro, Altafulla, Karina García, Alerta, la Liendra y más.

Además, de algunas temáticas como la cultura agropecuaria o texana, además de otros con toque de humor como disfrazarse de frutas u objetos.

No olvides que lo mas importante es que te sientas identificado, cómodo y a gusto con tu disfraz. También es importante tener en cuenta el clima y el presupuesto.