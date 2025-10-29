Pipe Bueno reveló la verdadera razón por la que se mudó a México con Luisa Fernanda W

El cantante Pipe Bueno rompió su silencio y contó la verdad detrás de su partida de Colombia tras varios meses de haberse mudado a México con Luisa Fernanda W y sus hijos.

¿Cuál fue la verdadera razón por la que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se mudaron a México?

Los fanáticos de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W quedaron en shock en su momento cuando la pareja anunció que se mudaba para México sin dar mayor detalle alguno.

Hoy, cuatro meses después el cantante de música popular decidió confesar las verdaderas razones que los llevaron a tomar la decisión de dejar su vida en Colombia para empezar un nuevo comienzo en el país azteca.

La pregunta que más me hacen desde hace cuatro meses es ¿por qué me fui para México si en mi país estaba bien?

Pipe Bueno aseguró que muchos les han indagado y hasta cuestionado durante estos meses esa decisión de dejar Colombia pese a tener su vida hecha y en donde vivían bastante cómodos.

Tengo los coj*nes bien puestos para salir a aventurarme, quiero hacer historia y representar a mi país.

Pipe Bueno contó cómo les ha ido con Luisa Fernanda W en México. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué confesó Pipe Bueno sobre su llegada a México junto a Luisa Fernanda W y sus hijos?

El cantante de "Hoy tengo mucha sed" y "No voy a morir" aseguró que la iniciativa de mudarse de Colombia llegó por él y su pareja decidió apoyarlo en su sueño.

Me fui con mis hijos y mi familia para poder sentirme cómodo, pero la realidad de todo esto es que no creas que he estado c*gado del susto que se generan inseguridades que lucho con lo que lucha cualquier persona.

Pipe Bueno aseguró que el hecho que su pareja e hijos arrancaran con él a este nuevo destino fue gratificante y motivante a la vez, pero también le dio una mayor responsabilidad y hasta miedo por lo que podría pasar.

El artista fue sincero al asegurar que tuvo miedo y que aún meses después sigue teniendo una sensación como cualquier persona que empieza un nuevo proyecto a pesar de tener colegas conocidos en este país por su amplia trayectoria.

Se siente como cuando uno vuelve a empezar ya teniendo 18 años de carrera.

¿Cómo se han sentido Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en México?

Pipe Bueno fue sincero al asegurar que parte de su adaptación en México ha sido gracias a su pareja Luisa Fernanda W, quien ha sido su gran apoyo en los momentos difíciles.

Lo más importante es tener un polo a tierra, personas que te amen, para que te sostengan en los momentos que puedas estar débil y te sientas cansado.

El cantante fue sincero al asegurar muchas veces se derrumba y le toca salirse de su personaje de 'superhéroe' y es ahí donde el apoyo de sus seres queridos es fundamental.

A veces cansa sentirse siempre el superhéroe porque es mentira que todos estamos en la cima todo el tiempo, el que no está preparado para el fracaso cuando le llega...