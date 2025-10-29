Jhonny Rivera rompió el silencio ante las críticas en redes: "Me pego unas lloradas"

Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar que, a lo largo de su carrera, ha entregado entre 10 y 15 viviendas a personas que atraviesan situaciones difíciles en la ciudad de Pereira y en el municipio de Dosquebradas en Risaralda.

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, el artista pereirano habló con total sinceridad sobre su compromiso con las causas sociales y respondió a las críticas de quienes lo acusan de “presumir” cuando comparte sus actos de solidaridad.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿Por qué Jhonny Rivera decidió hablar sobre sus obras sociales?

Jhonny Rivera explicó que decidió abordar el tema luego de recibir mensajes de personas que consideraban innecesario mostrar su ayuda pública, pues su intención nunca ha sido presumir, sino inspirar a otros a contribuir desde sus posibilidades.

Y aseguró que, gracias a esos videos, muchas personas han decidido aportar materiales, mano de obra o donaciones económicas para mejorar los proyectos que él impulsa.

Su más reciente iniciativa consiste en construir una vivienda para un grupo de abuelas en el barrio Nacederos de Pereira, quienes viven en condiciones vulnerables, un caso que lo conmovió profundamente y que decidió intervenir para que las mujeres puedan tener un hogar digno donde pasar sus días con tranquilidad.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Ricardo Vesga fue eliminado de MasterChef: así se despidieron Claudia Bahamón y Carolina Sabino

¿Cómo financia Jhonny Rivera las ayudas y obras sociales?

El cantante comentó que sus aportes provienen directamente de su trabajo artístico y de la venta de sus presentaciones, y que lo largo de los años, ha destinado una parte de sus ingresos a apoyar a comunidades necesitadas, especialmente en Risaralda.

A pesar de las críticas, Jhonny Rivera asegura que seguirá ayudando e inspirando a otros. | Foto del Canal RCN.

También explicó que algunas veces cuenta con la colaboración de personas que donan materiales o ayudan con la construcción, pero que en la mayoría de los casos él asume los gastos principales.

Y destacó que, si bien muchos prefieren mantener sus actos solidarios en privado, compartirlos puede servir como una herramienta poderosa para generar conciencia colectiva.

Artículos relacionados Talento internacional Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada

¿Cómo respondió Jhonny Rivera a quienes lo critican?

Visiblemente afectado, Jhonny Rivera confesó que le dolieron algunos comentarios negativos, pero también reconoció que las redes sociales se han convertido en un espacio donde es fácil juzgar sin conocer el contexto.

Jhonny Rivera reveló que ha entregado entre 10 y 15 viviendas a personas vulnerables. (Foto: Canal RCN)

Y a pesar de las críticas, reafirmó su compromiso con las causas sociales y aseguró que seguirá ayudando a las familias que lo necesiten, pues su carrera más allá de la música, también está guiada por la empatía, la gratitud y un profundo deseo de transformar la vida de su comunidad.