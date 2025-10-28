Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¿Paola Jara ocultó su embarazo por miedo a perderlo otra vez?

Paola Jara abrió su corazón al hablar del momento en que descubrió que sería mamá y del miedo que sintió tras sus pérdidas anteriores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Reacción de Paola Jara y Jessi Uribe al saber de su embarazo
Así se enteró Paola Jara que estaba embarazada. (Foto: Buen día, Colombia)

Paola Jara continúa emocionando a sus seguidores con su serie personal, en la que ha decidido abrir su corazón y compartir uno de los capítulos más sensibles y transformadores de su vida.

En el segundo episodio, la artista habló con total sinceridad sobre el instante en que descubrió que estaba embarazada, un momento lleno de sorpresa, miedo y alegría contenida tras las pérdidas que había enfrentado anteriormente.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el momento en que Paola Jara descubrió que sería mamá?

La cantante confesó que el día que supo que su prueba de embarazo había resultado positiva no pudo evitar sentirse confundida. “No sabía cómo reaccionar”, explicó.

Paola Jara reveló que este proceso le enseñó a confiar en los tiempos de la vida y en su propia fortaleza.
Paola Jara reveló que este proceso le enseñó a confiar en los tiempos de la vida y en su propia fortaleza. (Foto: AFP)

Recordando que ya había vivido antes la ilusión de esperar un bebé y también el dolor de perderlo, por eso, esta vez prefirió ser cautelosa y esperar a que pasaran los primeros meses de gestación antes de compartirlo con el público.

Según relató, ese tiempo fue una mezcla de emociones intensas y cuando los médicos confirmaron que todo estaba en orden, Paola decidió anunciar la noticia en uno de los escenarios más importantes de su carrera, rodeada de su público y con una emoción que no pudo ocultar.

Artículos relacionados

¿Qué papel jugaron su familia y Jessi Uribe en este proceso de embarazo de Paola Jara?

Durante el capítulo, Paola resaltó el apoyo incondicional que recibió de su familia y especialmente de su esposo, Jessi Uribe, quien dijo que fue su mayor apoyo en los momentos de incertidumbre y quien le ayudó a mantener la calma.

“La noticia que me cambió la vida”, escribió al compartir un adelanto del episodio.

 

También mencionó a su padre, con quien mantiene una relación muy cercana y a quien se refirió con ternura al decir que ambos lloran cada vez que reviven los capítulos de su serie.

La artista reconoció que esta etapa le ha enseñado a valorar la vida desde una nueva perspectiva y a confiar en los tiempos de Dios.

Artículos relacionados

¿Dónde pueden ver los capítulos de la serie de Paola Jara?

Paola invitó a sus seguidores a ver los capítulos completos en su página oficial de Facebook, donde ha ido publicando esta serie personal que mezcla recuerdos, emociones y reflexiones sobre su proceso de maternidad.

Paola Jara compartió con sus fans el capítulo más emotivo de su serie: el día que supo que sería mamá.
Paola Jara compartió con sus fans el capítulo más emotivo de su serie: el día que supo que sería mamá.(Foto Canal RCN).

Además, en sus historias compartió el enlace directo para quienes deseen conocer más sobre esta etapa que, sin duda, marcará un antes y un después en su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

J Balvin sorprende al quitarse la barba. J Balvin

J Balvin se arrepiente de su nuevo cambio de look: “Es la última vez que lo hago”

J Balvin sorprendió a sus fans al confesar que no quedó conforme con su nuevo look y que no volverá a repetirlo.

Paola Jara no oculta su emoción por la llegada de su bebé: “con demasiadas ansias” Paola Jara

Paola Jara confiesa que su barriga “no da más” ¿está a punto de dar a luz?

A pocos días de convertirse en mamá, Paola Jara compartió un tierno momento en redes mostrando su gran pancita y su emoción por conocer a Emilia.

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA, el 18 de julio de 2004, en la Ciudad de Panamá. Talento internacional

Así fue el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: “Pensé que no podría más”

Amaia Montero emociona al público con su regreso a La Oreja de Van Gogh tras 18 años, en un reencuentro marcado por la nostalgia y la esperanza.

Lo más superlike

Melissa Gate confirmó que va para reality en el exterior Melissa Gate

Melissa Gate confirmó que va a estar en reality de República Dominica, ¿el mismo de Yina y Karina?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, reveló que va a participar en un reality en República Dominicana.

Camilo Trujillo habló de cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia Camilo Trujillo

Camilo Trujillo reveló lo que vivió cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia

Falleció la influenciadora Coco Trucker Girl Influencers

Falleció reconocida influenciadora tras sufrir un derrame cerebral: esto se sabe

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?