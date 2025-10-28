¿Paola Jara ocultó su embarazo por miedo a perderlo otra vez?

Paola Jara continúa emocionando a sus seguidores con su serie personal, en la que ha decidido abrir su corazón y compartir uno de los capítulos más sensibles y transformadores de su vida.

En el segundo episodio, la artista habló con total sinceridad sobre el instante en que descubrió que estaba embarazada, un momento lleno de sorpresa, miedo y alegría contenida tras las pérdidas que había enfrentado anteriormente.

¿Cómo fue el momento en que Paola Jara descubrió que sería mamá?

La cantante confesó que el día que supo que su prueba de embarazo había resultado positiva no pudo evitar sentirse confundida. “No sabía cómo reaccionar”, explicó.

Paola Jara reveló que este proceso le enseñó a confiar en los tiempos de la vida y en su propia fortaleza. (Foto: AFP)

Recordando que ya había vivido antes la ilusión de esperar un bebé y también el dolor de perderlo, por eso, esta vez prefirió ser cautelosa y esperar a que pasaran los primeros meses de gestación antes de compartirlo con el público.

Según relató, ese tiempo fue una mezcla de emociones intensas y cuando los médicos confirmaron que todo estaba en orden, Paola decidió anunciar la noticia en uno de los escenarios más importantes de su carrera, rodeada de su público y con una emoción que no pudo ocultar.

¿Qué papel jugaron su familia y Jessi Uribe en este proceso de embarazo de Paola Jara?

Durante el capítulo, Paola resaltó el apoyo incondicional que recibió de su familia y especialmente de su esposo, Jessi Uribe, quien dijo que fue su mayor apoyo en los momentos de incertidumbre y quien le ayudó a mantener la calma.

“La noticia que me cambió la vida”, escribió al compartir un adelanto del episodio.

También mencionó a su padre, con quien mantiene una relación muy cercana y a quien se refirió con ternura al decir que ambos lloran cada vez que reviven los capítulos de su serie.

La artista reconoció que esta etapa le ha enseñado a valorar la vida desde una nueva perspectiva y a confiar en los tiempos de Dios.

¿Dónde pueden ver los capítulos de la serie de Paola Jara?

Paola invitó a sus seguidores a ver los capítulos completos en su página oficial de Facebook, donde ha ido publicando esta serie personal que mezcla recuerdos, emociones y reflexiones sobre su proceso de maternidad.

Paola Jara compartió con sus fans el capítulo más emotivo de su serie: el día que supo que sería mamá.(Foto Canal RCN).

Además, en sus historias compartió el enlace directo para quienes deseen conocer más sobre esta etapa que, sin duda, marcará un antes y un después en su vida.