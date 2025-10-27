Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: “Pensé que no podría más”

Amaia Montero emociona al público con su regreso a La Oreja de Van Gogh tras 18 años, en un reencuentro marcado por la nostalgia y la esperanza.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA, el 18 de julio de 2004, en la Ciudad de Panamá.
La Oreja de Van Gogh confirmó el regreso de Amaia Montero. Foto | TERESITA CHAVARRIA.

Amaia Montero vuelve a los escenarios con una mirada más madura y una historia de superación detrás, pues su retorno no solo ha generado nostalgia, sino también un profundo reconocimiento por su valentía al reencontrarse con sus raíces artísticas tras años de silencio, soledad y transformación personal.

¿Qué llevó a Amaia Montero volver a la Oreja de Van Gogh después de 18 años?

Tras una larga pausa y seis años de retiro casi total de la vida pública, Amaia Montero decidió reconciliarse con la música que la vio crecer y aunque la separación de La Oreja de Van Gogh en 2007 marcó un punto de quiebre en su carrera, su regreso representa un nuevo ciclo.

La artista compartió en redes sociales un mensaje donde hablaba de cómo las oportunidades no siempre son únicas, sino tantas como las que uno mismo se permita y con esas palabras, dejó ver que su decisión de regresar fue un acto de amor propio más que de nostalgia.

“Durante mucho tiempo pensé que no podría más”, expresó.

El anuncio causó tanto impacto que las entradas para su próxima gira se agotaron en cuestión de horas y los fanáticos celebraron el regreso de la voz original que marcó la adolescencia de toda una generación.

¿Cómo vivió Amaia los años lejos de los escenarios junto a Oreja de Van Gogh?

Amaia enfrentó momentos difíciles que la alejaron de los reflectores, reconoció que atravesó una etapa de introspección y autodescubrimiento, en la que aprendió a escucharse sin el ruido externo.

Amaia Montero sorprendió al anunciar su regreso a La Oreja de Van Gogh después de 18 años de separación.
Amaia Montero sorprendió al anunciar su regreso a La Oreja de Van Gogh después de 18 años de separación. Foto | GUILLERMO LEGARIA.

Esos años de distancia, aunque duros, le permitieron reconectar con lo esencial y su vocación, su público y la pasión que la llevó a cantar.

¿Qué significa este reencuentro en Oreja de Van Gogh para Amaia Montero y sus fans?

La noticia del regreso fue recibida con cariño, Amaia no tardó en agradecer las muestras de apoyo, asegurando que se siente “en casa” cada vez que escucha el aplauso de su público.

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA.
Amaia aseguró que este reencuentro representa un nuevo comienzo lleno de amor, gratitud y música. Foto | TERESITA CHAVARRIA.

Su regreso no solo marca un nuevo capítulo en la historia de La Oreja de Van Gogh, sino también en la vida de Amaia Montero, quien demuestra que los comienzos no siempre llegan al principio, a veces, volver también es otra forma de empezar.

