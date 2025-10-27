Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Maluma confiesa que salía con varias mujeres al tiempo: “Enviaba flores a todas”

Maluma abrió su corazón al hablar de sus antiguas relaciones y cómo su actual pareja lo llevó a vivir un amor más real y consciente.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Maluma con Susana Gómez

Maluma sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón y hablar sin filtros sobre su pasado sentimental, al confesar que durante mucho tiempo vivió el amor desde una perspectiva equivocada y que sus relaciones anteriores estuvieron marcadas por la búsqueda constante de afecto.

Artículos relacionados

¿Cómo vivía Maluma sus relaciones antes de cambiar?

Maluma relató que en su pasado era lo que él mismo llamó “un hombre muy enamorado”, pero no en el sentido romántico tradicional, sino alguien que confundía la intensidad con el amor.

confesó que confundía la intensidad con el amor hasta que conoció a Susana Gómez.
Maluma confesó que confundía la intensidad con el amor hasta que conoció a Susana Gómez. (Foto: Mike Coppola/Getty Images for SiriusXM/AFP)

Admitió que podía enamorarse de varias mujeres al mismo tiempo y que incluso durante fechas especiales como San Valentín llegaba a enviar flores a distintas direcciones y junto a su asistente, coordinaba los detalles para sorprender a cada una de las mujeres con las que se relacionaba, intentando llenar con gestos materiales lo que no lograba construir emocionalmente.

Artículos relacionados

¿Qué lo llevó a transformar su visión del amor?

Maluma confesó que, con el tiempo, se dio cuenta de que la búsqueda constante de nuevas experiencias sentimentales no le ofrecía estabilidad, lo cual cambió cuando conoció a Susana Gómez, una mujer que lo inspiró a replantear su vida y sus prioridades.

 

Según el artista, junto a ella comprendió que todo lo que creía necesitar de diferentes personas podía encontrarlo en una sola relación basada en el respeto, el compromiso y la autenticidad.

Artículos relacionados

¿Cómo vive el amor Maluma en la actualidad?

Aunque no está casado, Maluma aseguró que vive uno de los momentos más plenos de su vida, pues su relación con Susana se ha convertido en un pilar fundamental, y ambos se enfocan en criar a su hija en un entorno lleno de amor y tranquilidad.

Junto a Susana, Maluma vive una etapa de plenitud y amor, centrado en su familia y su hija.
Junto a Susana, Maluma vive una etapa de plenitud y amor, centrado en su familia y su hija. (Foto AFP: Robyn Beck).

Entre risas, reconoció que hablar de su pasado no es fácil, pero que lo hace con honestidad porque hoy es un hombre diferente, más consciente y centrado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira brilló en Cali con su ‘Las mujeres ya no lloran tour’ Shakira

Shakira en Cali hizo historia al cantar “Sin sentimiento” junto al Grupo Niche en el Pascual Guerrero

La barranquillera emocionó de nuevo a sus fanáticos tras dar dos conciertos llenos de magia junto al grupo de Niche.

Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee causa revuelo al confesar la prohibición que le impuso su padre sobre Don Omar

La hija de Daddy Yankee sorprendió al contar la curiosa prohibición que su padre le impuso respecto al cantante puertorriqueño Don Omar.

Shakira emocionó al cantar y bailar ‘Cali pachanguero’ con su hijo Sasha Shakira

Shakira emocionó cantando “Cali Pachanguero” y bailando con su hijo Sasha en su avión privado

Shakira sorprendió a bordo de su avión cantando y bailando “Cali Pachanguero” junto a su hijo Sasha.

Lo más superlike

Violeta y Carolina vivieron un tenso cruce que dejó a todos con la boca abierta. Foto Canal RCN MasterChef Celebrity Colombia

Violeta y Carolina protagonizan un momento incómodo en MasterChef: "Ese tonito no me gusta nada"

Un nuevo reto de salvación encendió las emociones en MasterChef, pero lo que nadie esperaba fue la tensión entre Violeta y Carolina.

Aida Victoria Merlano le habría respondido a Juan David Tejada Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano le respondió a Juan David Tejada tras acusarla de tener problemas mentales

Björn Andrésen falleció a los 70 años Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció el actor catalogado como “el chico más guapo del mundo”

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King Talento internacional

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales