Maluma confiesa que salía con varias mujeres al tiempo: “Enviaba flores a todas”

Maluma sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón y hablar sin filtros sobre su pasado sentimental, al confesar que durante mucho tiempo vivió el amor desde una perspectiva equivocada y que sus relaciones anteriores estuvieron marcadas por la búsqueda constante de afecto.

¿Cómo vivía Maluma sus relaciones antes de cambiar?

Maluma relató que en su pasado era lo que él mismo llamó “un hombre muy enamorado”, pero no en el sentido romántico tradicional, sino alguien que confundía la intensidad con el amor.

Maluma confesó que confundía la intensidad con el amor hasta que conoció a Susana Gómez. (Foto: Mike Coppola/Getty Images for SiriusXM/AFP)

Admitió que podía enamorarse de varias mujeres al mismo tiempo y que incluso durante fechas especiales como San Valentín llegaba a enviar flores a distintas direcciones y junto a su asistente, coordinaba los detalles para sorprender a cada una de las mujeres con las que se relacionaba, intentando llenar con gestos materiales lo que no lograba construir emocionalmente.

¿Qué lo llevó a transformar su visión del amor?

Maluma confesó que, con el tiempo, se dio cuenta de que la búsqueda constante de nuevas experiencias sentimentales no le ofrecía estabilidad, lo cual cambió cuando conoció a Susana Gómez, una mujer que lo inspiró a replantear su vida y sus prioridades.

Según el artista, junto a ella comprendió que todo lo que creía necesitar de diferentes personas podía encontrarlo en una sola relación basada en el respeto, el compromiso y la autenticidad.

¿Cómo vive el amor Maluma en la actualidad?

Aunque no está casado, Maluma aseguró que vive uno de los momentos más plenos de su vida, pues su relación con Susana se ha convertido en un pilar fundamental, y ambos se enfocan en criar a su hija en un entorno lleno de amor y tranquilidad.

Junto a Susana, Maluma vive una etapa de plenitud y amor, centrado en su familia y su hija. (Foto AFP: Robyn Beck).

Entre risas, reconoció que hablar de su pasado no es fácil, pero que lo hace con honestidad porque hoy es un hombre diferente, más consciente y centrado.