Aida Victoria Merlano le respondió a Juan David Tejada tras acusarla de tener problemas mentales

La polémica entre Aida Victoria Merlano y su expareja, Juan David Tejada, parece no tener fin por el momento y en las últimas horas la influenciadora le respondió a sus recientes declaraciones en su contra.

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre la salud mental de Aida Victoria Merlano?

La pareja anunció su ruptura a mediados de septiembre cuando la influenciadora y el empresario rompieron su silencio tras semanas de rumores y especulaciones.

Aunque en principio todo parecía indicar que habían terminado en los mejores términos, en la última semana ambos se han lanzado fuertes acusaciones y pullas a través de redes sociales y entrevistas.

Precisamente, el pasado 24 de octubre se reveló una entrevista de Tejada en la que hablaba de los chats filtrados por Aida en los que lo señalaba de no responder por su hijo con ella.

En medio de esta charla, Juan David Tejada aseguraba que su expareja tendría supuestamente problemas mentales y por eso no peliar*a con ella.

"A mí me queda muy duro venir a pelear con una mujer que dicho por su misma familia, tiene problemas psicológicos".

Aida Victoria Merlano le respondió a Juan David Tejada tras decir que tiene problemas mentales. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo le respondió Aida Victoria Merlano a Juan David Tejada?

Estas fuertes declaraciones de Juan David Tejada en contra de Aida Victoria Merlano en donde aseguró que era una mujer con problemas mentales y psicológicos no pasaron por desapercibido y causaron revuelo en redes.

Precisamente, la influenciadora Aida Victoria Merlano no se quedó callada luego de que Juan David Tejada la señalara y le contestó con toda en medio de una fiesta con parranda vallenata.

Con su estilo directo y sarcástico, la creadora de contenido le respondió desde sus redes sociales y dejó claro que no permitirá que cuestionen su salud mental.

Mi ex diciendo que tengo problemas mentales. Sí tengo hiju... pero saca tus pruebas.

¿Qué reacciones ha dejado la respuesta de Aida Victoria Merlano a Juan David Tejada?

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, muchos salieron a apoyar a la influenciadora, destacando su carácter y la manera en que enfrentó las críticas.

Con comentarios como: “Aida, nadie me hará odiarte” o "Así se hace, ¡no joda!" muchos resaltaron su fortaleza, asegurando que “nadie puede con semejante mujer, les queda grande”.

Asimismo, algunos han criticado duramente al 'Agropecuario' por sus fuertes declaraciones en contra de Aida Victoria y más por el momento que ella pasa de posparto.