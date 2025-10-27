Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón en shock al enterarse que Karina García estará en su mismo reality: así reaccionó

Yina Calderón tuvo curiosa reacción al enterarse que de nuevo se encontrará con Karina García en un reality: "No te la creo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón al enterarse que estará con Karina García en reality
Yina Calderón y Karina García estarán juntas en nuevo reality. (Fotos Canal RCN)

Dos personalidades de la farándula colombiana que constantemente están dando de qué hablar en redes son Yina Calderón y Karina García, quienes de nuevo se encontrarán en un reality.

¿En cuál reality estarán Yina Calderón y Karina García tras La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón confirmó semanas atrás que participaría en un reality internacional tras su comentado paso por La casa de los famosos Colombia 2025.

La influenciadora se había dejado ver emocionada por esta oportunidad y tras su polémica en el evento de boxeo de WestCol dejó verse alistando todo para emprender su viaje a República Dominicana.

Precisamente, Yina emprendió su viaje a dicho país el pasado fin de semana y se despidió así por un tiempo de Colombia.

Tras llegar a República Dominica, la influenciadora quiso hacer una dinámica de preguntas y en medio de esta salió el tema de la también participación de Karina García en el mismo reality.

Karina García y Yina Calderón estarán en el mismo reality en República Dominicana. (Fotos: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al enterarse que Karina García en reality de República Dominicana?

El reality en el que Yina Calderón y Karina García estarán es "La mansión de Luinny", un programa organizado por Luinny Corporan que reunirá a varios creadores de contenido y famosos.

El pasado fin de semana se confirmó la participación de Karina García, quien también ya viajo a República Dominica para alistar todo para su entrada al programa.

Precisamente, tras esta confirmación y Yina Calderón le preguntaron en su dinámica sobre qué opinaba de esto y su reacción al principio fue de 'shock' y posteriormente de ironía.

Ahh, no te la creo, me acabo de enterar, ¿de verdad?

¿Yina Calderón y Karina García arreglaran sus diferencias en reality de República Dominicana?

Yina Calderón con su respuesta dio a entender que ya sabía o suponía que la colombiana que estaría en el reality sería Karina García.

Días atrás, a través de sus redes sociales, la influenciadora huilense había confirmado que se había enterado que en dicho reality habría otra colombiana.

Ante esto, Yina había dicho que ella recomendó a La Toxi Costeña y a Melissa Gate para dicho formato, sin embargo, no habló de Karina García.

Yina antes de saber que Karina era la elegida había dicho que no sería rival de su compatriota en este programa internacional, ¿cumplirá a su promesa?

Karina García, Yina Calderón
Karina García y Yina Calderón en otro reality tras La casa de los famosos Colombia 2025. (Foto del Canal RCN)
