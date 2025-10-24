Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karol Samantha estremece con mensaje a Epa Colombia tras 9 meses en prisión: "Estoy destrozada"

Karol Samantha rompió el silencio en redes al recordar que Epa Colombia ya completa más de nueve meses en prisión.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karol Samantha dejó estremecedor mensaje dedicado a Epa Colombia
Karol Samantha compartió emotivo mensaje y se lo dedicó a Epa Colombia. (Fotos Canal RCN)

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, rompió el silencio recientemente luego que la influenciadora cumpliese más de 9 meses en prisión.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje de Karol Samantha luego que Epa Colombia cumpliese más de 9 meses en prisión?

La influenciadora Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, permanece en prisión desde el pasado 30 de enero, cuando fue arrestada y trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

El equipo legal de Daneidy Barrera Rojas ha buscado a través de tutelas y requerimientos el beneficio de casa por cárcel para ella, sin embargo, hasta el momento este no ha sido dado por uno de los delitos por los que fue condenada.

La influenciadora de queratinas permanece recluida en la Escuela de Carabineros en la capital colombiana y tras más de nueve meses de su detención, su pareja, Karol Samantha rompió el silencio y dejó estremecedor mensaje.

Podemos tener días difíciles, pero no define nuestra vida. Podemos sentir tristeza, pero eso no significa que estemos derrotado.

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, rompió el silencio
Karol Samantha se sinceró sobre lo que siente en ausencia de Epa Colombia. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje de la pareja de Epa Colombia tras sus más de 9 meses en prisión?

Karol Samantha compartió unos párrafos de una lectura que viene haciendo y que según reveló representa todo lo que viene sintiendo por estos días tras nueve meses de no estar con Epa Colombia.

Yo también estoy destrozado. Te hablo porque quiero recordarte y recordarme que de las tristezas más grandes nacen las flores más bonitas.

Junto al estremecedor mensaje, Karol Samantha etiquetó a la influenciadora de queratinas, dejando claro que a pesar de toda la tristeza por su ausencia sigue teniendo esperanza de terminar el año junto a ella.

Qué no habría verano sin invierno. Qué el sol debe ocultarse para dar paso a las estrellas, sin olvidar que, en la oscuridad, siempre se esconde un poco de luz.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del caso de Epa Colombia?

Hasta el momento lo último que se supo del caso de Epa Colombia fue su acuerdo con Transmilenio S.A., quien anunció en la jornada del 18 de septiembre a través de un comunicado y video que había llegado a un acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera Rojas.

El acuerdo con Epa Colombia según reveló la organización tenía dos factores principales, uno monetario, ya que tendrá que pagar $100 millones de pesos y otro factor social y pedagógico.

Al parecer, la influenciadora tendrá que cumplir con ciertos compromisos pedagógicos en el que ayudará a promover el buen uso y protección del sistema público de transporte. Sin embargo, hasta el momento se le sigue negando su petición de casa por cárcel.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juan David Tejada sobre Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan Tejada tomaría acciones legales contra Aida Merlano: "no me voy a prestar para jueguitos"

Juan David Tejada habló en una transmisión en vivo sobre su polémica con Aida Victoria Merlano.

Nicolás Arrieta, Melissa Gate Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta lanza pulla a Melissa Gate si llegase a entrar a La casa de los famosos Colombia 3

Nicolás Arrieta aprovechó una pregunta que le hicieron para mencionar a Melissa Gate y provocó diferentes reacciones.

Yina Calderón y Aida Victoria Merlano Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó a pleito de Aida Victoria Merlano y su ex Juan David Tejada

Yina Calderón habló sin filtro sobre la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi, Nicolás de Zubiría MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi ganó pin de inmunidad y pasó directo al Top 8 de MasterChef 2025: todos gritaron

Violeta Bergonzi está compitiendo con todos sus poderes en MasterChef Celebrity, fue la primera en ingresar al selecto Top 8.

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos