Karol Samantha estremece con mensaje a Epa Colombia tras 9 meses en prisión: "Estoy destrozada"

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, rompió el silencio recientemente luego que la influenciadora cumpliese más de 9 meses en prisión.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

¿Cuál fue el mensaje de Karol Samantha luego que Epa Colombia cumpliese más de 9 meses en prisión?

La influenciadora Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, permanece en prisión desde el pasado 30 de enero, cuando fue arrestada y trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

El equipo legal de Daneidy Barrera Rojas ha buscado a través de tutelas y requerimientos el beneficio de casa por cárcel para ella, sin embargo, hasta el momento este no ha sido dado por uno de los delitos por los que fue condenada.

La influenciadora de queratinas permanece recluida en la Escuela de Carabineros en la capital colombiana y tras más de nueve meses de su detención, su pareja, Karol Samantha rompió el silencio y dejó estremecedor mensaje.

Podemos tener días difíciles, pero no define nuestra vida. Podemos sentir tristeza, pero eso no significa que estemos derrotado.

Karol Samantha se sinceró sobre lo que siente en ausencia de Epa Colombia. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz la última publicación del integrante de Buen día, Colombia que falleció

¿Cuál fue el mensaje de la pareja de Epa Colombia tras sus más de 9 meses en prisión?

Karol Samantha compartió unos párrafos de una lectura que viene haciendo y que según reveló representa todo lo que viene sintiendo por estos días tras nueve meses de no estar con Epa Colombia.

Yo también estoy destrozado. Te hablo porque quiero recordarte y recordarme que de las tristezas más grandes nacen las flores más bonitas.

Junto al estremecedor mensaje, Karol Samantha etiquetó a la influenciadora de queratinas, dejando claro que a pesar de toda la tristeza por su ausencia sigue teniendo esperanza de terminar el año junto a ella.

Qué no habría verano sin invierno. Qué el sol debe ocultarse para dar paso a las estrellas, sin olvidar que, en la oscuridad, siempre se esconde un poco de luz.

Artículos relacionados Marcela Reyes Sale a la luz advertencia de Marcela Reyes a Yailin si venía a Colombia: "No se aparezca"

¿Qué se sabe del caso de Epa Colombia?

Hasta el momento lo último que se supo del caso de Epa Colombia fue su acuerdo con Transmilenio S.A., quien anunció en la jornada del 18 de septiembre a través de un comunicado y video que había llegado a un acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera Rojas.

El acuerdo con Epa Colombia según reveló la organización tenía dos factores principales, uno monetario, ya que tendrá que pagar $100 millones de pesos y otro factor social y pedagógico.

Al parecer, la influenciadora tendrá que cumplir con ciertos compromisos pedagógicos en el que ayudará a promover el buen uso y protección del sistema público de transporte. Sin embargo, hasta el momento se le sigue negando su petición de casa por cárcel.