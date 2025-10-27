Yina Calderón se caracteriza por sus estilos arriesgados y únicos, algo que no va a cambiar en el nuevo programa en el que estará en República Dominicana, así lo demostró recientemente en sus redes sociales.

¿Cuál es el outfit que Yina Calderón utilizará en su ingreso al nuevo reality?

Yina Calderón ya tiene todo preparado para el inicio del nuevo reality de convivencia al que la invitaron en otro país y desde ya empieza a sembrar la expectativa en sus seguidores de sus looks.

Yina Calderón mostró que utilizará un vestido largo para su ingreso al nuevo reality, un vestido que acompañará con unos guantes gigantes que le dan un toque de extravagancia, fiel a su estilo y personalidad.

Con este atuendo Yina Calderón dejó claro que buscará llevarse todas las miradas y los focos de las cámaras desde su primera aparición en el reality como lo hizo en su momento en La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón desde ya advirtió que a este reality llegará con una versión recargada de 'villana' y que más de uno buscará escondedero con su presencia.

Sálvese quien pueda porque llegó tu villana favorita 2.

Yina Calderón mostró su look para el inicio del reality en República Dominicana. (Foto Canal RCN).

¿Qué reacciones dejó Yina Calderón al mostrar su controversial outfit para su reality en República Dominicana?

Yina Calderón de La casa de los famosos Colombia les mostró a sus seguidores que viene recargada en estilo y looks para su aparición en "La mansión de Luinny", un programa organizado por Luinny Corporan.

Como era de esperarse este avance que dejó Yina Calderón del que será su primer vestido para el reality de convivencia no ha pasado por desapercibido.

Por un lado, muchos han empezado a dar sus teorías de en cuál personaje estaría inspirado el vestido de la influenciadora huilense, algunos han señalado que por los guantes podría ser un personaje como de El Grinch o Cruella.

Sin embargo, Yina dejó con grandes dudas y expectativas a sus seguidores al no dejar ver por completo la parte de arriba del look y tampoco el color del mismo.

Está listo mi vestido...

¿Karina García y Yina Calderón estarán de nuevo juntas en un mismo reality?

Yina Calderón sin duda alguna dará de qué hablar con su participación en este reality de República Dominicana y más por su lema de ser la villana de las historias.

Algo curioso es que en este programa también estará otra exparticipante de La casa de los famosos Colombia, la antioqueña Karina García.

Yina Calderón y Karina García tenían una gran amistad antes del reality del Canal RCN, pero dentro de la competencia su amistad llegó a su final hasta el punto en el que hoy tienen una enemistad.

Precisamente, Yina Calderón se mostró sorprendida al enterarse que Karina García iba para su mismo reality.