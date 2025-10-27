Melissa Gate sorprendió al mostrar el resultado de su rinoplastia: así quedó

Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha tenido con expectativa a sus seguidores en la última semana tras revelar que se operó la nariz.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

Melissa Gate se mostró sin vendajes en su nariz cantando emotiva canción

Melissa Gate tuvo que contarles a sus seguidores que se había intervenido su nariz luego que según ella se filtrara dicha información.

Tras esto, la creadora de contenido ha estado mostrándoles a sus seguidores cómo avanza su recuperación y sus cambios físicos.

Precisamente, en la jornada del 27 de octubre la influenciadora antioqueña les mostró a sus seguidores que iba para donde su doctor a un control, en el que le quitaron la mayoría de los vendajes.

Melissa Gate mostró cómo avanza su recuperación tras operación de nariz. (Foto del Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón reveló que se hizo pasar por Yina en Stream Fighters y mostró video

¿Cómo quedó Melissa Gate tras operación de nariz?

Melissa Gate se mostró cantando la canción "Relación" luego que le quitaran los vendajes en su rostro y dejó ver cómo le quedó en gran parte.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró con su cabello totalmente recogido y lo único que cubría su nariz era una cinta.

La antioqueña se dejó ver bastante emotiva cantando dicha canción y por primera vez dejó al detalle cómo le quedó su nueva nariz.

Le toca a ella.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón en shock al enterarse que Karina García estará en su mismo reality: así reaccionó

¿Qué reacciones ha dejado la nueva imagen de Melissa Gate tras su procedimiento de nariz?

Melissa Gate de La casa de los famosos Colombia ha provocado múltiples reacciones tras mostrar en gran parte cómo le quedó su nariz.

En su mayoría la creadora de contenido recibió elogios por su cambio físico, asegurando que la nariz le había quedado bastante bien y acorde con sus rasgos.

Curiosamente, algunos usaron sus características frases en los comentarios como el de la "ciencia médica", entre otros.

Melissa Gate continúa recuperándose tras su cirugía de nariz. (Foto de Buen día, Colombia)

Por otra parte, la antioqueña parece que ya está mejor del percance de salud que sufrió tras la operación, ya que días atrás reveló que estaba lidiando con un inesperado problema de salud: un fuerte estreñimiento causado por la anestesia que le aplicaron durante el procedimiento.