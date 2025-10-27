Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mamá de B-King reapareció en redes e hizo estremecedora confesión: "Me susurra al oído"

Adriana Salazar, mamá de B-King reveló que su hijo ha estado manifestándosele tras su muerte y contó nuevos detalles de su caso.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mamá de B-King reveló que tenido contacto con su hijo
Mamá de B-King contó cómo conlleva el duelo de su hijo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El nombre del fallecido cantante Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King no ha parado de ser noticia en el último mes tras su trágico fallecimiento.

Artículos relacionados

¿Qué mensajes ha recibido la mamá de B-King de su hijo tras su muerte?

Adriana Salazar, la mamá de B-King en las últimas horas reapareció en redes sociales para contarles a los internautas y personas que han estado al tanto del caso de su hijo nuevos detalles.

La mamá del artista empezó confesando que ha tenido días más difíciles que otros y que precisamente ese era uno de esos días en los que se sentía mal y sin motivación alguna.

Hoy estoy mal, todos los días son diferentes, hay día que uno se levanta con más dolorcito y hoy es uno de eso.

Adriana confesó que algo que la había ayudado en este tiempo era la buena energía y mensajes de cariño de los seguidores y personas cercanas de su hijo.

Asimismo, reveló que ha recibido diferentes mensajes del artista desde el más allá y que en todos siempre le pide que esté tranquila.

Mi hijo me susurra mucho que esté tranquila.

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King.
Mamá de B-King reveló nuevos detalles tras su fallecimeinto. (Jaime Saldarriaga/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué nuevos detalles del caso de B-King reveló Adriana Salazar, mamá del artista?

Adriana aseguró que el caso de su hijo sigue siendo materia de investigación por las autoridades mexicanas y precisamente, su hija, Stefanía Agudelo expresó de manera irónica: "Eso mismo nos preguntamos nosotras".

La señora Salazar contó que a diario le pregunta al fiscal de México a carga del caso de su hijo sobre qué novedades hay y él le dice que están haciendo todo lo posible para esclarecer los hechos.

La mamá del artista aseguró que ella tenía toda su fe puesta en que pronto saldrían a la luz las pruebas y culpables de lo sucedido.

Eso es demorado, lo que yo hago es pedirle a Dios que salga a la luz lo que está en la oscuridad, yo descansaría mucho ese día, no me puedo atormentar con eso porque es algo pesado.

Artículos relacionados

¿Qué objeto conserva la mamá de B-King tras su fallecimiento?

La mamá de B-King confesó que todavía conserva toda la ropa y varios objetos de su hijo que trajo de México, precisamente, tiene unas prendas sin lavar de él.

No lavé solo como una ropa que olía a él y la tengo encima de la cama, no he sido capaz de salir de ella.

Adriana aseguró que cuando se sienta preparada les regalará algunos objetos y prendas a los amigos y personas cercanas a Bayron para que lo recuerden siempre. Asimismo, contó que conserva y llevaba puesto en el video una cadena que siempre usaba su hijo.

Esta era la cadena de él de San Miguel Arcángel, no le quito.

B-King en entrevista Buen día Colombia.
Mamá de B-King contó nuevos detalles. (Foto Buen día Colombia)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hija de James rodriguez bailando James Rodríguez

James Rodríguez recordó el nacimiento de su segundo hijo y generó revuelo ¿Quién es su madre?

James Rodríguez abrió su corazón y recordó cómo llegó al mundo su hijo Samuel, dejando a muchos sorprendidos con sus palabras más sinceras.

Yina Calderón mostró curioso vestido que utilizará Yina Calderón

Yina Calderón mostró el estrambótico vestido que usará en inicio de reality internacional

Yina Calderón sorprendió al mostrar el curioso look que utilizará en el reality que estará en República Dominica: "Tu villana favorita 2"

Aida Victoria Merlano le habría respondido a Juan David Tejada Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano le respondió a Juan David Tejada tras acusarla de tener problemas mentales

Aida Victoria Merlano no se quedó callada ante declaraciones de Juan Tejada en su contra y le respondió con toda: "Saca tus pruebas".

Lo más superlike

Violeta y Carolina vivieron un tenso cruce que dejó a todos con la boca abierta. Foto Canal RCN MasterChef Celebrity Colombia

Violeta y Carolina protagonizan un momento incómodo en MasterChef: "Ese tonito no me gusta nada"

Un nuevo reto de salvación encendió las emociones en MasterChef, pero lo que nadie esperaba fue la tensión entre Violeta y Carolina.

Maluma con Susana Gómez Maluma

Maluma confiesa que salía con varias mujeres al tiempo: “Enviaba flores a todas”

Björn Andrésen falleció a los 70 años Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció el actor catalogado como “el chico más guapo del mundo”

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King Talento internacional

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales