Mamá de B-King reapareció en redes e hizo estremecedora confesión: "Me susurra al oído"

El nombre del fallecido cantante Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King no ha parado de ser noticia en el último mes tras su trágico fallecimiento.

¿Qué mensajes ha recibido la mamá de B-King de su hijo tras su muerte?

Adriana Salazar, la mamá de B-King en las últimas horas reapareció en redes sociales para contarles a los internautas y personas que han estado al tanto del caso de su hijo nuevos detalles.

La mamá del artista empezó confesando que ha tenido días más difíciles que otros y que precisamente ese era uno de esos días en los que se sentía mal y sin motivación alguna.

Hoy estoy mal, todos los días son diferentes, hay día que uno se levanta con más dolorcito y hoy es uno de eso.

Adriana confesó que algo que la había ayudado en este tiempo era la buena energía y mensajes de cariño de los seguidores y personas cercanas de su hijo.

Asimismo, reveló que ha recibido diferentes mensajes del artista desde el más allá y que en todos siempre le pide que esté tranquila.

Mi hijo me susurra mucho que esté tranquila.

Mamá de B-King reveló nuevos detalles tras su fallecimeinto. (Jaime Saldarriaga/AFP)

¿Qué nuevos detalles del caso de B-King reveló Adriana Salazar, mamá del artista?

Adriana aseguró que el caso de su hijo sigue siendo materia de investigación por las autoridades mexicanas y precisamente, su hija, Stefanía Agudelo expresó de manera irónica: "Eso mismo nos preguntamos nosotras".

La señora Salazar contó que a diario le pregunta al fiscal de México a carga del caso de su hijo sobre qué novedades hay y él le dice que están haciendo todo lo posible para esclarecer los hechos.

La mamá del artista aseguró que ella tenía toda su fe puesta en que pronto saldrían a la luz las pruebas y culpables de lo sucedido.

Eso es demorado, lo que yo hago es pedirle a Dios que salga a la luz lo que está en la oscuridad, yo descansaría mucho ese día, no me puedo atormentar con eso porque es algo pesado.

¿Qué objeto conserva la mamá de B-King tras su fallecimiento?

La mamá de B-King confesó que todavía conserva toda la ropa y varios objetos de su hijo que trajo de México, precisamente, tiene unas prendas sin lavar de él.

No lavé solo como una ropa que olía a él y la tengo encima de la cama, no he sido capaz de salir de ella.

Adriana aseguró que cuando se sienta preparada les regalará algunos objetos y prendas a los amigos y personas cercanas a Bayron para que lo recuerden siempre. Asimismo, contó que conserva y llevaba puesto en el video una cadena que siempre usaba su hijo.

Esta era la cadena de él de San Miguel Arcángel, no le quito.