Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”
Angie Miller reapareció en redes sociales, semanas después de la muerte de B-King, con un misterioso mensaje.
A poco más de un mes de que B-King fue hallado sin vida en México, Angie Miller, la mujer con la que el cantante compartió sus últimos días de vida, reapareció por medio de sus redes sociales con un misterioso mensaje que generó curiosidad entre los internautas.
¿Quién es Angie Miller y cuál era su relación con B-King?
Vale la pena recordar que el nombre de Angie Miller comenzó a tomar fuerza en el caso del cantante colombiano B-King una vez este fue reportado como desaparecido, pues la modelo venezolana no solo compartió información al respecto, sino que también estuvo presente en el contenido que el artista compartió durante su estadía en México.
Incluso se llegó a pensar que Angie Miller y B-King se conocían desde antes de su llegada a México y que sostenían una relación sentimental, pero esto fue desmentido por su mánager y posteriormente por la modelo.
Pues el primer contacto que ambos tuvieron fue cuando el artista colombiano tocó suelo azteca para llevar a cabo una importante presentación.
¿Cuál fue el mensaje con el que Angie Miller reapareció en sus redes un mes después de la muerte de B-King?
En la tarde de este lunes 27 de septiembre, poco más de un mes después de que B-King fuera hallado sin vida en territorio mexicano, Angie Miller reapareció en sus redes sociales con un enigmático mensaje que generó interés entre los internautas.
Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la artista recibió una emotiva pregunta de un seguidor que quiso saber cómo se encontraba emocionalmente en la actualidad.
Ante esto, Miller confesó que la interrogante la sorprendió, ya que muy pocas personas se la hacían. Además, aprovechó para mencionar que no estaba en su mejor momento, aunque eso no sería impedimento para salir adelante.
“Muy pocas personas me preguntaron esto, y la verdad, triste. Buscando superación, resignación, con mucha resiliencia para poder salir adelante como la buena mujer que soy. Aunque muchos me quieran ver mal, no lo lograrán. Todo es un proceso, y Dios y mis santos siempre están de la mano”, expresó.