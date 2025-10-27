Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

A poco más de un mes de que B-King fue hallado sin vida en México, Angie Miller, la mujer con la que el cantante compartió sus últimos días de vida, reapareció por medio de sus redes sociales con un misterioso mensaje que generó curiosidad entre los internautas.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

¿Quién es Angie Miller y cuál era su relación con B-King?

Vale la pena recordar que el nombre de Angie Miller comenzó a tomar fuerza en el caso del cantante colombiano B-King una vez este fue reportado como desaparecido, pues la modelo venezolana no solo compartió información al respecto, sino que también estuvo presente en el contenido que el artista compartió durante su estadía en México.

Angie Miller habla sobre el caso B-King tras más de un mes de su fallecimiento. (Foto de Jaime Saldarriaga/AFP)

Incluso se llegó a pensar que Angie Miller y B-King se conocían desde antes de su llegada a México y que sostenían una relación sentimental, pero esto fue desmentido por su mánager y posteriormente por la modelo.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: "Estoy cansada"

Pues el primer contacto que ambos tuvieron fue cuando el artista colombiano tocó suelo azteca para llevar a cabo una importante presentación.

¿Cuál fue el mensaje con el que Angie Miller reapareció en sus redes un mes después de la muerte de B-King?

En la tarde de este lunes 27 de septiembre, poco más de un mes después de que B-King fuera hallado sin vida en territorio mexicano, Angie Miller reapareció en sus redes sociales con un enigmático mensaje que generó interés entre los internautas.

Angie Miller rompe el silencio y desmiente rumores que la relacionan con B-King. (Foto la señora Freepik) (Foto de B-King Canal RCN)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la artista recibió una emotiva pregunta de un seguidor que quiso saber cómo se encontraba emocionalmente en la actualidad.

Artículos relacionados Influencers Revelan contundente elemento en casa de Baby Demoni que podría esclarecer su muerte

Ante esto, Miller confesó que la interrogante la sorprendió, ya que muy pocas personas se la hacían. Además, aprovechó para mencionar que no estaba en su mejor momento, aunque eso no sería impedimento para salir adelante.