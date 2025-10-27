Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Angie Miller reapareció en redes sociales, semanas después de la muerte de B-King, con un misterioso mensaje.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King
Angie Miller rompe el silencio un mes después de la muerte de B-King. (Foto Canal RCN).

A poco más de un mes de que B-King fue hallado sin vida en México, Angie Miller, la mujer con la que el cantante compartió sus últimos días de vida, reapareció por medio de sus redes sociales con un misterioso mensaje que generó curiosidad entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Quién es Angie Miller y cuál era su relación con B-King?

Vale la pena recordar que el nombre de Angie Miller comenzó a tomar fuerza en el caso del cantante colombiano B-King una vez este fue reportado como desaparecido, pues la modelo venezolana no solo compartió información al respecto, sino que también estuvo presente en el contenido que el artista compartió durante su estadía en México.

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King.
Angie Miller habla sobre el caso B-King tras más de un mes de su fallecimiento. (Foto de Jaime Saldarriaga/AFP)

Incluso se llegó a pensar que Angie Miller y B-King se conocían desde antes de su llegada a México y que sostenían una relación sentimental, pero esto fue desmentido por su mánager y posteriormente por la modelo.

Artículos relacionados

Pues el primer contacto que ambos tuvieron fue cuando el artista colombiano tocó suelo azteca para llevar a cabo una importante presentación.

¿Cuál fue el mensaje con el que Angie Miller reapareció en sus redes un mes después de la muerte de B-King?

En la tarde de este lunes 27 de septiembre, poco más de un mes después de que B-King fuera hallado sin vida en territorio mexicano, Angie Miller reapareció en sus redes sociales con un enigmático mensaje que generó interés entre los internautas.

Angie Miller confiesa que no tuvo relación amorosa con B-king.
Angie Miller rompe el silencio y desmiente rumores que la relacionan con B-King. (Foto la señora Freepik) (Foto de B-King Canal RCN)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la artista recibió una emotiva pregunta de un seguidor que quiso saber cómo se encontraba emocionalmente en la actualidad.

Artículos relacionados

Ante esto, Miller confesó que la interrogante la sorprendió, ya que muy pocas personas se la hacían. Además, aprovechó para mencionar que no estaba en su mejor momento, aunque eso no sería impedimento para salir adelante.

“Muy pocas personas me preguntaron esto, y la verdad, triste. Buscando superación, resignación, con mucha resiliencia para poder salir adelante como la buena mujer que soy. Aunque muchos me quieran ver mal, no lo lograrán. Todo es un proceso, y Dios y mis santos siempre están de la mano”, expresó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Cazzu revela que Nodal no llama a su hija ni por videollamada Cazzu

Cazzu revela que Christian Nodal no ve a su hija ni en videollamada: "es un descaro"

Cazzu ha terminado su gira por México y antes de partir del país, declaró que Christian Nodal no ve a su hija ni por videollamada.

Talento internacional

Falleció la madre de Iker, 'el niño millonario', amigo de Karol G: esto se sabe

La madre de Iker, 'el niño millonario' amigo de Karol G, había celebrado recientemente el cumpleaños número 9 del pequeño.

El curioso regalo de cumpleaños de Kate del Castillo Kate del Castillo

Kate del Castillo causa revuelo con su nueva “hija perfecta”: un bebé de silicona hiperrealista

La actriz generó revuelo al compartir con sus seguidores la noticia de la “adopción” de un bebé reborn.

Lo más superlike

Björn Andrésen falleció a los 70 años Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció el actor catalogado como “el chico más guapo del mundo”

La industria cinematográfica está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido actor que marcó una generación con su talento y físico.

Karina García y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón dejó clara su posición sobre Karina García antes de iniciar el reality

Clara Diago arremete contra Rafaella Chávez. La casa de los famosos

Clara Diago confiesa que no puede ver a Rafaella Chávez porque se metió en su relación: "La acabo"

Shakira brilló en Cali con su ‘Las mujeres ya no lloran tour’ Shakira

Shakira en Cali hizo historia al cantar “Sin sentimiento” junto al Grupo Niche en el Pascual Guerrero

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales