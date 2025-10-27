Distinguido actor colombiano celebra su cumpleaños tras complicada lucha contra el cáncer: así fue

Hace varios meses, uno de los actores más reconocidos del país ha acaparado la atención mediática tras revelar que padece de una complicada enfermedad en la que los especialistas médicos le diagnosticaron que tiene un m3tástasis y padecer cáncer de colon.

Además, el actor no solo ha demostrado su gran resiliencia a pesar de grave su diagnóstico de salud, sino que también, conmocionó a todos sus seguidores al celebrar su cumpleaños de manera especial a pesar de las complicaciones que presenta en la actualidad.

¿Quién es el reconocido actor que batalla contra el cáncer?

El nombre de Conrado Osorio se ha convertido en centro de atención por parte de muchos internautas tras generar gran preocupación por parte de sus seguidores al confirmar su diagnóstico contra el cáncer hace más de un año.

En varias publicaciones que ha realizado Conrado a través de sus redes sociales, ha mantenido informados a todos sus seguidores acerca de su estado de salud, en especial, por todo el apoyo que ha recibido por parte de expertos en salud.

¿Cuál es la enfermedad que batalla Conrado Osorio? | Foto: Freepik

Además, el actor de 48 años, quien ha tenido la oportunidad de participar en reconocidas producciones del Canal RCN como: ‘A Corazón Abierto’, ‘La Ley del Corazón’ y ‘Tres Caínes’ , ha recibido mensajes de apoyo por parte de sus seguidores a través de las plataformas digitales.

¿Cómo celebró su cumpleaños Conrado Osorio al estar en el hospital?

Recientemente, Conrado Osorio compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 12 mil seguidores, un emotivo video en el que celebró de manera especial su cumpleaños a pesar de estar en el hospital. En la descripción de la publicación reveló las siguientes palabras:

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios gracias por tanto por estos años de vida, por mi familia y amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. Dios padre que se haga tu voluntad”, añadió Conrado.

¿Cómo celebró Conrado Osoruo su cumpleaños? | Foto: Freepik

En el video se refleja que el actor contó con la llegada de varios de sus allegados, quienes se han convertido en centro de inspiración para que pueda batallar la enfermedad con la mejor actitud y pueda tener una pronta recuperación.