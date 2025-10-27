Cazzu revela que Christian Nodal no ve a su hija ni en videollamada: "es un descaro"

La cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, confesó que Christian Nodal, padre de su hija Inti, no mantiene contacto con la pequeña, ni siquiera por videollamada.

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal?

La rapera ha culminado su gira 'Latinaje en vivo' por el país azteca y justo antes de salir de México fue abordada por varios periodistas, quienes le preguntaron sobre el comunicado que había emitido Christian Nodal, donde aseguraba que tenía problemas para acordar las visitas para ver a la pequeña.

Ante esto, la artista respondió que era un descaro y le pidió a Nodal que así como pone todo el esfuerzo para dar declaraciones públicas, lo pusiera también para llegar a un acuerdo con ella.

Primero, me parece un descaro. Me encantaría que toda esa energía que se pone en entrevistas y comunicados se usara para conciliar, para tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija”, agregó.

De igual forma, la cantante de 31 años, aseveró que el sonorense nunca ha llamado a su hija ni le ha hecho una videollamada, expresando que es muy fácil acceder a ella, debido a que en un tiempo logró compartir con la familia de Nodal.

Cazzu confesó que Christian Nodal no se esfuerza por ver a su hija, Inti. (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

¿Cazzu habría dicho que Ángela Aguilar sería la culpable de que Nodal no vea a su hija?

En medio de las preguntas que le hicieron a la cantante, surgió una sobre donde le cuestionaban sobre los permisos para que la menor pudiera salir del territorio argentino y la acompañara a sus giras.

Pues como es sabido, en diversos países un menor de edad solo puede salir de su territorio natal con el permiso legal de ambos padres.

¿Cazzu culparía a Ángela Aguilar de entorpecer que Nodal no vea a su hija? (Foto: Emma McIntyre/Getty Images/ AFP)

Por ello, la cantante ha dicho que el mexicano no le ha facilitado dicha labor, lanzando al parecer una indirecta a la hija menor de Pepe Aguilar.

La verdad que todo con la situación romántica o algo así, entorpeció la parte que no debería haber sucedido. Yo no tengo nada en la historia de que él se haya enamorado de alguien más. Solo hay una cosa que resolver, que los dos estemos de acuerdo", dijo.

¿Qué dijo Christian Nodal en su comunicado?

Por medio de su abogado, el cantante aseguró que siempre ha enviado millones de pesos mexicanos a la pequeña Inti y ha aportado mucho más de lo exigido por la Ley Argentina.

Asimismo, en cuanto a los permisos para que la menor pueda salir de su país, el documento reza de que es mentira de que Nodal se haya negado a otorgarlos.