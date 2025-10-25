Kate del Castillo causa revuelo con su nueva “hija perfecta”: un bebé de silicona hiperrealista

La reconocida actriz Kate del Castillo volvió a ser tendencia en redes sociales luego de mostrar uno de los regalos que recibió por su cumpleaños 53.

¿Por qué Kate del Castillo generó polémica en redes por su bebé reborn?

La actriz recibió un bebé reborn, un muñeco hiperrealista, y compartió el momento con sus seguidores en su cuenta de Instagram donde suma más de 10 millones de seguidores.

El regalo rápidamente capturó la atención de sus seguidores, generando comentarios divididos sobre su significado y la reacción de la actriz.

Al abrir el paquete, Kate se mostró sorprendida por los detalles del muñeco. Mientras su pareja quien grababa el momento comentó de manera humorística que el baby reborn había heredado su expresión.

“Está chiquitito. Uy, Panchito ya va a tener un hermanito. ¿No ves esto? Es increíble”, dijo mientras observaba el bebé con atención.

La actriz describió cada detalle del regalo, desde las manitas hasta el vestuario del muñeco. Incluso discutieron posibles nombres y se decidió por Guadalupe, haciendo alusión a la tradición mexicana.

“Bien mexicana va a ser. Esta niña va a hacer muy feliz a sus padres porque no vas a dar lata. Eres la hija perfecta, Lupita linda”, comentó Kate en el video.

Kate del Castillo sorprende al “adoptar” un bebé reborn. (Foto: AFP)

¿Por qué Kate del Castillo compartió su bebé reborn en redes?

Los bebés reborn son muñecos hiperrealistas diseñados para replicar la apariencia de un recién nacido.

Están fabricados principalmente en silicona, con pelo, ojos de cristal y un peso que simula al de un bebé real. Su realismo ha llevado a que se utilicen tanto como objetos de colección como herramientas terapéuticas o educativas.

En el caso de Kate del Castillo, la publicación generó opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios expresaron ternura y curiosidad.

Otros cuestionaron la intención de interactuar con un muñeco de este tipo, mencionando incluso que existen niños reales necesitados de atención: “Está increíble, se ve muy real”.

Mientras que otros le sugerían a la actriz tener su propio bebé —recordemos que Kate del Castillo no ha tenido hijos— entre los comentario se encontraban: “¿Cómo que ya quiere ser mamá?”.