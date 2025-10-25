Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Kate del Castillo causa revuelo con su nueva “hija perfecta”: un bebé de silicona hiperrealista

La actriz generó revuelo al compartir con sus seguidores la noticia de la “adopción” de un bebé reborn.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El curioso regalo de cumpleaños de Kate del Castillo
Kate del Castillo sorprende al “adoptar” un bebé reborn. (Foto: AFP)

La reconocida actriz Kate del Castillo volvió a ser tendencia en redes sociales luego de mostrar uno de los regalos que recibió por su cumpleaños 53.

Artículos relacionados

¿Por qué Kate del Castillo generó polémica en redes por su bebé reborn?

La actriz recibió un bebé reborn, un muñeco hiperrealista, y compartió el momento con sus seguidores en su cuenta de Instagram donde suma más de 10 millones de seguidores.

El regalo rápidamente capturó la atención de sus seguidores, generando comentarios divididos sobre su significado y la reacción de la actriz.

Artículos relacionados

Al abrir el paquete, Kate se mostró sorprendida por los detalles del muñeco. Mientras su pareja quien grababa el momento comentó de manera humorística que el baby reborn había heredado su expresión.

“Está chiquitito. Uy, Panchito ya va a tener un hermanito. ¿No ves esto? Es increíble”, dijo mientras observaba el bebé con atención.

La actriz describió cada detalle del regalo, desde las manitas hasta el vestuario del muñeco. Incluso discutieron posibles nombres y se decidió por Guadalupe, haciendo alusión a la tradición mexicana.

“Bien mexicana va a ser. Esta niña va a hacer muy feliz a sus padres porque no vas a dar lata. Eres la hija perfecta, Lupita linda”, comentó Kate en el video.

El curioso regalo de cumpleaños de Kate del Castillo
Kate del Castillo sorprende al “adoptar” un bebé reborn. (Foto: AFP)

¿Por qué Kate del Castillo compartió su bebé reborn en redes?

Los bebés reborn son muñecos hiperrealistas diseñados para replicar la apariencia de un recién nacido.

Artículos relacionados

Están fabricados principalmente en silicona, con pelo, ojos de cristal y un peso que simula al de un bebé real. Su realismo ha llevado a que se utilicen tanto como objetos de colección como herramientas terapéuticas o educativas.

En el caso de Kate del Castillo, la publicación generó opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios expresaron ternura y curiosidad.

El curioso regalo de cumpleaños de Kate del Castillo
Kate del Castillo sorprende al “adoptar” un bebé reborn. (Foto: AFP)

Otros cuestionaron la intención de interactuar con un muñeco de este tipo, mencionando incluso que existen niños reales necesitados de atención: “Está increíble, se ve muy real”.

Mientras que otros le sugerían a la actriz tener su propio bebé —recordemos que Kate del Castillo no ha tenido hijos— entre los comentario se encontraban: “¿Cómo que ya quiere ser mamá?”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Ángela Aguilar canceló seis presentaciones en EE. UU. y un comentario de Kunno hizo que los rumores de embarazo con Nodal crecen.

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Angie Miller rompe el silencio tras la muerte de B-King y aclara que no fue su pareja ni que estuvo desaparecida.

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures. Belinda

Belinda detuvo su concierto y protagonizó inesperado momento con un fan

En medio de una reciente presentación, Belinda llamó la atención del público al mostrarse cercana con uno de sus fans.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W anuncia viaje con su familia Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: ¡No aguantó más!

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con la noticia de su salida de México junto a su familia.

Shakira emocionó al cantar y bailar ‘Cali pachanguero’ con su hijo Sasha Shakira

Shakira emocionó cantando “Cali Pachanguero” y bailando con su hijo Sasha en su avión privado

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo

La coronación del top 9 de MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

El Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia se coronó en la competencia: “El rey de los milagros”

Una fanática intentó abordar el vehículo de Keanu Reeves. Talento internacional

Mujer generó tensión al tratar de subirse al carro de Keanu Reeves: así fue el momento