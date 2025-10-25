Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo

Tener una pareja es algo que demanda de tiempo, atención y acuerdos. Cada pareja decide cómo llevar a cabo su vínculo sentimental, aunque muchas veces hay preguntas que se hacen.

La psicología es de las ramas que más se interesan por el bienestar de las relaciones de pareja, así que los conocedores del tema suelen compartir contenidos que funcionan para comprender más a fondo lo que implica tener a una persona al lado.

En ese sentido, a través de TikTok, el psicólogo Jorge García, especialista en terapia de parejas, explica la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja.

¿Cuál es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja?

De acuerdo con el experto, cuando una persona en una relación únicamente quiere solo hay aprecio, pero no siempre es profundo.

Cuando una persona solamente necesita al otro en una relación, se trata de un afecto que nace desde la carencia. Algo que es mucho más diferente cuando se ama, puesto que ese afecto es sólido, hay fuerte conexión emocional.

Querer y amar no es lo mismo | Foto Freepik.

"Cuando uno quiere, el compromiso es inestable y la relación se mantiene mientras sea placentera; cuando se necesita, el compromiso se mantiene por miedo a la soledad o el abandono, más que por voluntad o deseo genuino. Cuando se ama, la decisión de estar con la pareja es consciente, incluso en los momentos más difíciles", aseguró Jorge García.

¿Qué otras características existen entre querer y amar a la pareja?

El psicólogo también precisó que cuando solo hay querer en la pareja, los límites no son claros y la relación es controladora. Por otro lado, cuando se ama en la relación hay respeto mutuo.

Hay parejas que no se aman | Foto Freepik.

Finalmente, cuando se quiere, la atracción física es poca, también escasea la admiración y el futuro es incierto, mientras que, cuando se ama, hay atracción física con mayor claridad de metas y proyecciones.

No todas las parejas son iguales, pero algo en lo que se debe abordar es en la importancia de construir vínculos sanos basados en el entendimiento y la corresponsabilidad.