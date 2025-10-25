Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia se coronó en la competencia: “El rey de los milagros”

Los cocineros tuvieron un reconocimiento único y se coronaron en MasterChef Celebrity Colombia

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La coronación del top 9 de MasterChef Celebrity Colombia
¡Se armó la realeza del sabor en MasterChef Celebrity Colombia! (Foto: Canal RCN)

Entre cucharas, lágrimas y delantales… nació la realeza de MasterChef Celebrity Colombia, sí así es, el grupo que conformó a los 9 integrantes de la competencia culinaria se coronaron.

¿Por qué el Top 9 se coronó en MasterChef Celebrity Colombia?

Cada reto que deja la competencia es más exigente y pone a prueba las habilidades de los cocineros. Por eso, este selecto grupo que logró llegar hasta esta etapa se destacó por seguir un camino particular o por dominar algo que los hizo únicos.

Y aunque recientemente se conoció el Top 8, Luis Fernando Hoyos, el más reciente eliminado, también tuvo su corona. Por supuesto, se llevó los elogios al ser bautizado como el “Premio Nobel de Química” por su uso de técnicas culinarias, como la emulsificación y la deconstrucción de algunas salsas.

Otro de los participantes que, sin duda, deja con ganas de rezarle es Ricardo Vesga. El actor se coronó como el rey de los milagros, pues siempre tiene la mejor suerte y, por supuesto, gracias a su buena energía logra pasar invicto.

A Carolina Sabino no solo sus platos la destacaron dentro de la competencia, sino también su gran voz y su habilidad para crear canciones al estilo MasterChef; por eso, se ganó el título de la reina de la composición.

¿Cuáles son los cocineros más colombianos que la arepa paisa en MasterChef Celebrity?

El título de ‘La reina de la sazón’ obviamente tenía que llevárselo Patricia Grisales, toda un hada madrina para combinar sabores y deleitar a los comensales.

A Michelle se le otorgó el de la reina de la mazorcada, porque en un reciente reto logró preparar la mejor de todas. Mientras tanto, Violeta se convirtió en ‘La reina del tamal’, quien conoce a la perfección la receta de esta típica comida colombiana.

Y ni hablar de Pichingo, el más colombiano de todos, quien logró quedarse con el título de ‘El rey de la frijolada’.

Por su parte, Valentina, sin lugar a dudas, se llevó el título de “la reina de la comida mexicana”. Raúl fue nombrado “el rey del risotto” por sus impecables preparaciones, y finalmente, Alejandra se coronó como “la reina de los postres”, tras destacarse en el más reciente reto con una dulce creación que conquistó a todos.

