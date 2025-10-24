Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado sorprendió con su reacción hacia Michelle en MasterChef Celebrity: “La amo”

La relación entre Valentina y Michelle dio un giro inesperado tras un nuevo reto en MasterChef Celebrity Colombia.

Paola Canastero Prieto
La reacción de Valentina hacia Michelle en MasterChef
MasterChef Celebrity: Valentina Taguado dejó sin palabras con su reacción a Michelle. (Foto: Canal RCN)

El reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia dejó un inesperado momento entre Valentina Taguado y Michelle Rouillard.

¿Cómo le fue a Michelle con el reto de cremosino MasterChef Celebrity?

Los participantes se enfrentaron un exigente reto con cremosino, un ingrediente que puso a prueba su creatividad y técnica.

A diferencia de otros desafíos, los concursantes no pudieron elegir ni las recetas ni los productos, pues los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso prepararon canastas con ingredientes sorpresa.

Esta dinámica generó confusión y frustración entre varios famosos, como Valentina Taguado, Pichingo y Ricardo, quienes tuvieron dificultades para adaptar sus preparaciones.

No obstante, Michelle recibió elogios por plato de pasta y su salsa fue lo que más resaltó en la preparación. La exreina se mostró muy feliz tras recibir los buenos comentarios de los chefs.

Tras recibir elogios, Michelle fue sorprendida por la reacción de su compañera, quien dejó atrás las diferencias del pasado para dedicarle unas palabras llenas de cariño.

¿Qué dijo Valentina sobre Michelle en MasterChef Celebrity?

Valentina recordada por tener algunos momentos de conflicto con Michelle en episodios anteriores, expresó un cambio de actitud que tomó por sorpresa.

Mientras Michelle llevaba su plato al atril, Valentina se acercó para ayudarla. Luego, tras los elogios de los chefs hacia Michelle, la locutora sorprendió al dedicarle unas palabras llenas de admiración.

“A mí antes no me entraba tanto, ahora la amo de verdad, celebro sus triunfos y yo la veo y me pongo feliz, y me encanta porque ella está loca”, dijo entre risas Taguado.

Finalmente, Michelle no se llevó la ventaja, pero sí fue una de las tres participantes que destacaron con su plato, junto a Raúl y Alejandra. Esta última fue la ganadora del reto gracias a su postre, pues logró interpretar correctamente la receta.

Por su parte, Valentina no tuvo los resultados que esperaba. Después de intentar varias ideas, logró presentar un postre con buen sabor, aunque no fue suficiente para sobresalir entre sus compañeros.

Durante la preparación, los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso se mostraron preocupados y confesaron sentirse frustrados al ver que varios concursantes estaban confundidos con el desafío, lo que afectó el nivel general de la competencia.

