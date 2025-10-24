Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Ferrer sorprendió con curioso mensaje: “Soltera y Feliz”, ¿Terminó con J Balvin?

La modelo argentina despertó la curiosidad de sus seguidores tras compartir un video con el mensaje “Soltera y Feliz”.

Paola Canastero Prieto
Valentina Ferrer dejó curioso mensaje en redes “Soltera y Feliz”
Valentina Ferrer sorprendió con mensaje en redes (Foto: AFP)

La modelo argentina Valentina Ferrer despertó la curiosidad de sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales, lo que ha generado especulaciones sobre su relación con J Balvin.

¿Valentina Ferrer terminó con J Balvin tras publicar “Soltera y Feliz”?

En su cuenta de TikTok, donde suma más de 3 millones de seguidores, la modelo suele compartir momentos de su día a día, con su hijo Río y trends virales, siendo toda una sensación en esta red social.

En esta ocasión, Valentina Ferrer sorprendió al publicar un video en el que se le ve luciendo un vestido negro.

Mientras se quita unas gafas negras, se escucha un audio de una mujer que dice: “No, no tengo novio, estoy feliz y soltera, enamorada de la vida”. Al escucharlo, Valentina se quita las gafas y se aleja de la cámara.

Por supuesto esta reacción generó cientos de comentarios de sus seguidores quienes expresaron con humor: “Eres soltera, él que diga lo contrario, que muestre los papeles de matrimonio”; “El señor que trabaja en J Balvin salió del chat”.

Aunque muchos se tomaron el mensaje en serio, lo cierto es que Valentina juega con su sentido del humor en redes.

Sus seguidores saben que detrás de sus videos hay picardía y diversión, y que estas bromas forman parte de su estilo en redes, más que de una confirmación de su vida amorosa.

¿Cómo es la relación de J Balvin y Valentina Ferrer?

La modelo argentina y el cantante paisa mantienen una sólida relación desde 2018, cuando se conocieron durante la grabación del video musical "Sigo Extrañándote", y desde entonces la pareja no se ha mantenido unida y luego con la llegada de Río en 2021.

Recientemente se le vio a J Balvin y Valentina Ferrer muy felices celebrando el tercer cumpleaños de su hijo Río con una fiesta temática inspirada en su personaje favorito Godzilla.

El evento contó con una decoración verde, figuras gigantes e inflables, sin embargo, lo que más llamó atención de los seguidores fue el disfraz que lució J Balvin como una banana mientras que Valentina usó el del edificio de Empire State Building.

