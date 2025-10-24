Prima de Aida Victoria Merlano se pronuncia y revela detalles de la ruptura con Juan David Tejada

La polémica entre Aida Victoria Merlanoy su expareja Juan David Tejada sigue generando reacciones en redes sociales.

Prima de Aida Victoria Merlano confiesa las razones de la ruptura con Juan David Tejada. (Foto Canal RCN)

Esta vez, la prima de Aida Victoria Merlano decidió pronunciarse públicamente luego de que Tejada la mencionara en sus declaraciones.

A través de redes sociales, la prima de Aida compartió un video en el que le respondió directamente al empresario y reveló detalles que, según ella, explican por qué Aida tomó la decisión de terminar la relación.

¿Qué dijo la prima de Aida Victoria Merlano sobre la ruptura con Juan David Tejada?

En el mensaje, la prima de Aida aseguró que ha estado presente desde el nacimiento de Emiliano, el hijo de Aida y Juan David, y que fue una red de apoyo fundamental durante el proceso de recuperación postparto.

Según sus declaraciones, Aida pasó 40 días desvelándose y cuidando sola al bebé, mientras Juan David se encontraba de fiesta en la Feria de las Flores en Medellín.

La prima de Aida también afirmó que, al cuarto día de celebración de Juan David, Aida decidió “echarlo” de su vida.

Además, dice que Aida no aguantó más la falta de empatía, el abandono emocional y físico en un momento tan importante para ambos.

Asimismo, desmintió que sea ella quien no le conteste las llamadas a Juan David, asegurando que es él quien se desaparece y la deja en visto, especialmente desde que empezó a cobrarle un dinero que Aida le prestó.

“Él es famoso solo por ser el exmarido de Aida”, expresó la prima de Aida.

¿Qué respondió Juan David Tejada en sus redes sociales antes las declaraciones de Aida Victoria Merlano?

Por su parte, Juan David Tejada sigue subiendo sus testimonios a las redes sociales en los que señala que Aida es una persona falsa como la personalidad que le vende a las mujeres del país por medio de las redes sociales.

Por ahora, la controversia entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada no da señales de calmarse.

Con cada declaración, más voces se suman al enfrentamiento, revelando aspectos desconocidos de su relación y su ruptura.