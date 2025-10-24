Juan Palau presenta ‘Duele’, y reinventa su reggaetón con afrobeat

El 2025 ha sido un gran año para Juan Palau. Ahora, el cantante presenta una faceta distinta, quien se arriesga a experimentar con influencias del afrobeat sin renunciar a la esencia reguetonera que ha acompañado su carrera desde sus inicios.

Duele es una colaboración junto a Fech y habla del proceso de soltar una relación y la huella emocional que deja esa experiencia. Con este lanzamiento, Palau explora un lenguaje más personal, donde la vulnerabilidad se convierte en motor creativo.

¿Qué propone Juan Palau con “Duele”?

Palau, exparticipante de Survivir, la isla de los famosos, ha mostrado en repetidas ocasiones su interés por experimentar en la música.

Artículos relacionados Talento nacional Fariana presenta “No Te Borro”, así suena su homenaje al Joe Arroyo

Desde su etapa en el dúo Revolver hasta su consolidación como solista, se ha mantenido fiel a su identidad bogotana, pero abierto a dialogar con nuevos sonidos. Duele es una muestra de esa búsqueda constante de evolución sin perder autenticidad.

Duele aparece como un sencillo que respalda su expansión artística y demuestra su capacidad de adaptarse a un mercado cambiante, sin perder de vista sus raíces urbanas.

¿Por qué “Duele” refleja la esencia reggaetonera de Juan Palau?

Si bien el afrobeat le da un aire renovado a este lanzamiento, el reggaetón continúa siendo la base del estilo de Juan Palau. La fuerza de los beats urbanos, la sencillez de sus letras y su interpretación enérgica mantienen la conexión que el artista ha construido con el público durante más de 15 años.

Artículos relacionados Talento internacional Kenia Os sorprende a Peso Pluma con un romántico gesto en los Billboard

El sencillo Duele representa un paso clave en la carrera de Juan Palau porque no se limita a ser una propuesta de experimentación sonora, sino que evidencia el momento de madurez en el que se encuentra como artista.

Imagen Freepik

Este equilibrio permite que el tema conserve la identidad que lo ha caracterizado, al tiempo que introduce nuevas dinámicas rítmicas que responden a las tendencias actuales del mercado.

Cada proyecto presentado por Palau refuerza su posición como parte de la nueva generación de intérpretes colombianos y fortalece un legado que ya trasciende las fronteras nacionales.