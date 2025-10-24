Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Kenia Os sorprende a Peso Pluma con un romántico gesto en los Billboard

Kenia Os sorprendió a Peso Pluma con un reconocimiento especial en los Premios Billboard 2025, protagonizando la escena más tierna de la noche.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Estos son los proyectos que tienen Kenia Os y Peso Pluma
¿Qué proyectos tienen en marcha Kenia Os y Peso Pluma? / (Fotos de AFP)

La más reciente edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 no solo estuvo marcada por el talento, los galardones y las presentaciones espectaculares, sino también por un instante cargado de romanticismo protagonizado por una de las parejas más queridas del momento, Kenia Os y Peso Pluma.

¿Cómo fue la romántica sorpresa de Kenia Os para Peso Pluma?

Durante la ceremonia, celebrada en el James L. Knight Center de Miami el pasado 23 de octubre, Kenia Os subió al escenario para presentar un reconocimiento muy especial, el primer Premio Billboard Vanguardia, lo que el público no sabía era que el galardón estaba destinado a su pareja, Peso Pluma.

Al escuchar su nombre, no pudo ocultar su asombro y emoción, y fue directamente hacia Kenia para abrazarla y sellar el momento con un beso que provocó aplausos y gritos del público.

¿Qué dijo Peso Pluma sobre su novia en pleno discurso?

Ya con el galardón en las manos, el artista aprovechó su discurso para agradecer a todas las personas que lo han acompañado en su carrera, pero fue inevitable que dedicara unas palabras especialmente tiernas a Kenia Os.

Peso Pluma dejó sin aliento a sus seguidoras con su nuevo corte de cabello
Kenia Os sorprendió a Peso Pluma entregándole el Premio Billboard Vanguardia durante la gala 2025. (Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP)

El cantante también destacó el papel fundamental que Kenia ha tenido en su vida, no solo como pareja, sino como inspiración personal y profesional.

¿Cómo lucieron Kenia y Peso Pluma en la alfombra roja?

Antes del icónico momento en el escenario, la pareja deslumbró en su paso por la alfombra roja y Kenia Os, lució un vestido transparente y Peso Pluma, en cambio, apostó por un look elegante pero relajado, traje negro, camisa blanca y unos lentes oscuros que completaron su estilo distintivo, consolidándose como una de las parejas más admiradas del panorama musical latino.

Critican a Peso Pluma tras presumir una lujosa compra
“No lo sabía, me hace muy feliz recibirlo de ti, amor”, dijo Peso Pluma, emocionando a todos los presentes. (Foto: Rodin Eckenroth / Getty Images / AFP)
