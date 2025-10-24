La Toxi Costeña se sometió a nuevos retoques estéticos en el rostro: así luce ahora

La reconocida influenciadora y cantante conocida como La Toxi Costeña sorprendió recientemente a sus cientos de seguidores con nuevos retoques estéticos en el rostro. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó ver el resultado de manera inmediata.

¿Cómo luce La Toxi Costeña tras sus recientes retoques estéticos?

Con un video publicado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Toxi Costeña se dejó ver desde el consultorio en el que se realizaría sus nuevos retoques estéticos.

La Toxi Costeña decidió pagar costoso cambio de look. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Según explicó la mujer lo que se realizaría en ese preciso momento era la aplicación de bótox en el rostro para mejorar su aspecto y lograr una piel más tersa y sin arrugas, pues en su frente enseñó que ya tenía varias líneas de expresión que quería eliminar.

"Y ahorita me va a arreglar la cara un poquito, porque mira arrugar por allá, un poquito de bótox, porque la vejez no viene sola y ya, mi amor, tú sabes que yo no necesito nada más... Naturalita, de pronto la nariz respingada, lo que ella quiera"

Tras el procedimiento, La Toxi Costeña mostró los resultados y aseguró sentirse satisfecha con el cambio, destacando que le gusta cuidarse sin perder su toque natural.

¿La Toxi Costeña planea realizarse más retoques estéticos?

Así mismo, en el mismo video compartido en sus redes sociales, La Toxi Costeña reveló que en los próximos días también se sometería a un procedimiento estético para mejorar el aspecto de su abdomen, pues expresó que su ombligo lucía bastante mal y quería que esto dejara de ser así.

¿Cuáles son los proyectos actuales de La Toxi Costeña? | Foto: Canal RCN

"Me va a programar nuevamente una mini abdominoplastia, porque ustedes saben que el ombligo me quedó mal, yo tengo los músculos abiertos, porque yo no hago ejercicio”

Con esto, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia e influenciadora dejó claro que no descarta seguir realizándose procedimientos estéticos con el fin de sentirse más cómoda con su apariencia.