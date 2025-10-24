Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Evaluna Montaner impacta las redes al mostrar lo mucho que crecieron sus hijas

Evaluna compartió adorables imágenes junto a sus hijas Índigo y Amaranto, desatando ternura en redes por el amor que transmite su familia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Camilo Echeverry conmovió con dedicatoria a Evaluna Montaner |AFP/Ivan
Camilo Echeverry conmovió con dedicatoria a Evaluna Montaner |AFP/Ivan Apfel

La familia Montaner-Echeverry volvió a enternecer las redes sociales con una publicación que muestra uno de los aspectos más dulces de su vida cotidiana.

Evaluna, quien suele mantener un equilibrio entre su faceta pública y su rol como madre, sorprendió a sus seguidores al compartir nuevas imágenes junto a sus hijas Índigo y Amaranto, en las que deja ver lo mucho que han crecido.

¿Qué mostró Evaluna en su más reciente publicación familiar?

A través de su cuenta de Instagram, Evaluna compartió una serie de fotografías bajo el mensaje: “Apareciendo por acá para dejarles un carretito de amor”. La publicación, que rápidamente superó el medio millón de reacciones, se convirtió en una ventana a los momentos más especiales que ha vivido recientemente con su familia.

 

En la primera imagen se puede ver a la cantante con su bebé Amaranto en brazos durante una visita a la playa, y hay escenas junto a su hija mayor, Índigo, disfrutando de un paseo junto a un retrato en el que las dos hermanas duermen abrazadas.

¿Por qué Evaluna y Camilo cuidan tanto la privacidad de sus hijas?

Desde el nacimiento de Índigo y, más recientemente, de Amaranto, la pareja decidió no mostrar los rostros de las pequeñas en redes sociales, esta decisión, que han sostenido con coherencia, responde a su deseo de que sus hijas puedan crecer sin la presión mediática que implica la fama de sus padres.

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry con su hija
Evaluna compartió un “carretito de amor” con nuevas fotos de sus hijas Índigo y Amaranto. /AFP: Jamie McCarthy

Aun así, Evaluna no deja de compartir con sus seguidores fragmentos de su vida familiar que transmiten cercanía y amor genuino. Su comunidad digital, conocida como “la tribu”, ha acompañado este proceso con respeto, celebrando cada pequeño avance de las niñas y los gestos de ternura de la pareja.

¿Índigo quiere aparecer en los videos de Evaluna y Camilo?

Una anécdota reciente que ha causado ternura entre los fanáticos de la familia es el deseo de Índigo de participar activamente en los contenidos que sus padres producen. Durante un video publicado en su canal de YouTube, Camilo reveló que su hija mayor le pidió salir frente a cámara.

Camilo, Evaluna y su familia revelaron sus mayores aprendizajes del 2024 | Foto: Romain Maurice | Getty Images via AFP
Una tierna foto mostró a Índigo y Amaranto durmiendo abrazadas, causando furor en redes. | Foto: Romain Maurice | Getty Images via AFP

Con estas nuevas fotografías, Evaluna no solo celebra el crecimiento de sus hijas, sino también el amor que las rodea y la conexión familiar que tanto inspira a sus seguidores.

