Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

En las últimas horas, varios internautas han generado gran preocupación a través de las redes sociales tras revelarse la noticia en que reconocida modelo y empresaria está atravesando por un complicado momento de salud.

¿Quién es la famosa modelo que está atravesando por un aneurisma cerebral?

El nombre de Kim Kardashian se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales tras hacer una sorprendente confesión acerca del grave estado de salud que ha estado enfrentando en los últimos días.

¿Cómo reveló Kim Kardashian que padeció de un "pequeño" aneurisma cerebral? | AFP: Amy Sussman

Recientemente, Kim Kardashian reveló a través de un nuevo capítulo de su exitosa serie llamada: ‘The Kardashians’ que padeció de un aneurisma cerebral.

Según se evidencia en el capítulo, se refleja cuando la modelo tiene una consulta médica en la que se realizó una resonancia magnética, asesorada por especialistas médicos.

Luego, Kim Kardashian recibió los exámenes recibidos por los especialistas, quienes le detectaron un “pequeño aneurisma”, el cual pudo ser diagnosticado por estar bajo estrés durante un largo periodo de tiempo.

A raíz del diagnóstico que le hizo el equipo médico a Kim Kardashian, hay varias escenas en las que conversa con su madre acerca de los complicados momentos que atravesó en el pasado con su expareja Kanye West.

Aunque Kim no confirmó con gran detalle que su pasada ruptura se debió a causa de la difícil separación que tuvo con Kanye, se evidencia en algunas partes que enfrentó estrés por las dificultades en las que se enfrentaron en el pasado.

En medio de este diagnóstico, se evidencia que la modelo ha estado bajo el cuidado de especialistas en salud.

¿Qué es un aneurisma cerebral y cómo tratarlo?

Según lo explican especialistas en salud, se trata acerca de un pequeño globo que se forma dentro de las paredes de una arteria del cerebro y esto genera un tipo de debilidad en los vasos sanguíneos.

¿Cómo tratar un aneurisma cerebral según especialistas médicos? | Foto: Freepik

Tal como lo han revelado expertos médicos, en muchos casos, los aneurismas se producen a causa de fuertes dolores de cabeza o, también, por tener un alto nivel de estrés.

Así también, es importante que visites a especialistas médicos en caso de ser diagnosticado con esta enfermedad. También, puedes tener en cuenta los siguientes pasos compartidos por expertos para enfrentarla de manera saludable: