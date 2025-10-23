¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista tras graves condiciones de salud

En las últimas horas, el mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de reconocido artista, quien dejó un legado importante en el género urbano.

¿Quién fue el reconocido artista que falleció tras percances de salud?

El nombre de Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, más conocido a nivel artístico como Japanese , se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras conocerse la desgarradora noticia de su muerte.

Es clave mencionar que Japanese dejó un importante legado en el campo de la música, en especial por ser uno de los máximos exponentes del reggae en español, en especial por darse a conocer en su natal país, Panamá.

¿Por qué Japanese fue famoso a lo largo de su carrera musical? | Foto: Freepik

¿Qué condiciones de salud enfrentó el reconocido artista antes de fallecer?

Desde hace varios días, miles de internautas expresaron su preocupación a través de las diferentes plataformas digitales al ver que el artista estaba atravesando por varias complicaciones de salud.

Además, se ha evidenciado, según el reporte de fuentes internacionales, que fue trasladado en los últimos días a un centro médico tras los graves percances de salud que enfrentó. Sin embargo, falleció este 23 de octubre.

¿Cómo se confirmó la muerte de Japanese? | Foto: Freepik

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento de Japanese?

La noticia del fallecimiento de Japanese fue confirmada por parte de su mánager y sobrino Abdin Pacheco, quien lo confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram con más de tres mil seguidores las siguientes palabras:

“Hoy me cuesta demasiado escribir esto: con el corazón roto confirmo la partida de mi tío, mi hermano, mi amigo y mi artista: Leavit Zambrano, conocido por todos como Japanese”, agregó el sobrino y mánager de Japanese.

Así también, se compartió un comunicado oficial de prensa a través de la cuenta oficial de Japanese la confirmación de su fallecimiento, en donde su familia, equipo de trabajo y seguidores, resaltaron su trabajo a lo largo de su amplia trayectoria profesional:

