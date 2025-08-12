Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Altafulla al saber que fue la persona más buscada en Google durante 2025

El cantante y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no dudó en compartir su felicidad.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Altafulla se dedicará a su carrera musical.
Altafulla (Foto de Canal RCN)

Google presentó el Year in Search 2025, su reporte anual con los temas y personalidades más consultados en la plataforma.

En Colombia, el nombre que lideró la lista fue el de Altafulla, cantante barranquillero que obtuvo amplio reconocimiento tras ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

El artista obtuvo más del 51 % de los votos en la final del programa y desde entonces ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Altafulla en el 2025 según Google?

El listado incluyó además a Karina García, creadora de contenido que también participó en el reality y que, junto a Altafulla, protagonizó uno de los vínculos más comentados del formato.

En paralelo, Google destacó búsquedas relacionadas con el nuevo papa León XIV, el futbolista Luis Suárez y el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Al conocer los resultados, Altafulla publicó una historia en Instagram donde expresó su felicidad por aparecer como la persona más buscada del país.

Reconocida influencer colombiana le declara su amor a Altafulla
Andrés Altafulla (Foto: Canal RCN)

Señaló que 2025 había sido un año especialmente positivo para él y agradeció a quienes han seguido su trabajo desde su participación en el programa.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió con Altafulla durante el 2025 luego de ganar La casa de los famosos Colombia?

El interés del público en Altafulla se relaciona principalmente con su participación en el reality, que lo mantuvo durante varios meses en conversación constante.

Sus intervenciones, acuerdos, desacuerdos y la relación que sostuvo con Karina García fueron tendencia recurrente en redes sociales. Esto generó un volumen continuo de búsquedas que se extendió más allá del final del programa.

Tras su salida del formato, el cantante logró mantener la atención del público con videos, transmisiones en vivo y publicaciones que circularon ampliamente. Esta actividad digital, sumada a entrevistas y presentaciones públicas, contribuyó a que su nombre permaneciera activo en la plataforma de Google.

Altafulla continua soltero

El ranking también refleja un cambio en los hábitos de los usuarios: figuras vinculadas al entretenimiento digital o a programas de televisión de alto impacto han ganado terreno frente a líderes políticos o deportivos, que tradicionalmente ocupaban los primeros lugares.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro y Altafulla Altafulla

Valentino Lázaro habló sobre supuesto nuevo romance de Altafulla

El influenciador Valentino Lázaro se pronunció sobre un nuevo posible romance del artista Altafulla.

Maiker Smith Talento nacional

Maiker Smith celebra su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia 2026 con un emotivo video

El influencer Maiker Smith, nuevo habitante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, compartió un emotivo video con sus mejores momentos en redes.

La Segura La Segura

La Segura respondió tras polémica por comentario tras vestido de 13 millones de pesos

La Segura se pronunció luego de su controversia tras polémico comentario tras invitación a una boda.

Lo más superlike

Silvestre Dangond sorprendió a Feid con una confesión Silvestre Dangond

Silvestre Dangond sorprendió a Feid con una confesión sobre su hijo

El cantante no dudó en agradecerle al paisa por tanto cariño; pero unas palabras sorprendieron a más de uno.

Muere Influencer fitness Alessandro Antonicelli Talento internacional

Muere influencer tras luchar contra agresivo cáncer: su familia lo despidió con contundente mensaje

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi compartió emotivo mensaje durante la celebración del Día de las Velitas

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado