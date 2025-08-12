Así reaccionó Altafulla al saber que fue la persona más buscada en Google durante 2025

Google presentó el Year in Search 2025, su reporte anual con los temas y personalidades más consultados en la plataforma.

En Colombia, el nombre que lideró la lista fue el de Altafulla, cantante barranquillero que obtuvo amplio reconocimiento tras ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

El artista obtuvo más del 51 % de los votos en la final del programa y desde entonces ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales.

¿Qué pasó con Altafulla en el 2025 según Google?

El listado incluyó además a Karina García, creadora de contenido que también participó en el reality y que, junto a Altafulla, protagonizó uno de los vínculos más comentados del formato.

En paralelo, Google destacó búsquedas relacionadas con el nuevo papa León XIV, el futbolista Luis Suárez y el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Al conocer los resultados, Altafulla publicó una historia en Instagram donde expresó su felicidad por aparecer como la persona más buscada del país.

Andrés Altafulla

Señaló que 2025 había sido un año especialmente positivo para él y agradeció a quienes han seguido su trabajo desde su participación en el programa.

¿Qué ocurrió con Altafulla durante el 2025 luego de ganar La casa de los famosos Colombia?

El interés del público en Altafulla se relaciona principalmente con su participación en el reality, que lo mantuvo durante varios meses en conversación constante.

Sus intervenciones, acuerdos, desacuerdos y la relación que sostuvo con Karina García fueron tendencia recurrente en redes sociales. Esto generó un volumen continuo de búsquedas que se extendió más allá del final del programa.

Tras su salida del formato, el cantante logró mantener la atención del público con videos, transmisiones en vivo y publicaciones que circularon ampliamente. Esta actividad digital, sumada a entrevistas y presentaciones públicas, contribuyó a que su nombre permaneciera activo en la plataforma de Google.

El ranking también refleja un cambio en los hábitos de los usuarios: figuras vinculadas al entretenimiento digital o a programas de televisión de alto impacto han ganado terreno frente a líderes políticos o deportivos, que tradicionalmente ocupaban los primeros lugares.