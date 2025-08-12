Silvestre Dangond sorprendió a Feid con una confesión sobre su hijo

Durante la Noche de Velitas, Feid realizó un concierto gratuito en el barrio Buenos Aires de Medellín, como una forma de agradecer a la comunidad donde creció.

El evento reunió a miles de personas y contó con la participación de varios invitados. Entre ellos estuvo Silvestre Dangond, quien subió al escenario para cantar junto al paisa.

Ambos artistas interpretaron “Que no se enteren”, una canción del repertorio de Dangond, y este momento se convirtió en uno de los puntos más destacados de la jornada.

Silvestre Dangond (Foto: AFP)

La presencia del urumitero no solo llamó la atención por la colaboración entre géneros, sino también por un mensaje que compartió frente al público.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León publicó romántica foto con Salomón Bustamante, y desmiente rumores de separación

El cantante explicó que al ingresar al sector vio a las personas reunidas, comidas preparadas al aire libre y un ambiente de convivencia que le recordó momentos de su infancia.

¿Cómo le fue a Feid cantando vallenato?

Esta situación, según dijo, lo llevó a pensar en la importancia de mantener contacto con los lugares que forman parte del origen de cada persona.

Las palabras del artista fueron recibidas con aplausos y se volvieron un punto relevante de la presentación debido a su tono personal y directo.

Después del concierto, Silvestre Dangond publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram agradeciendo a Feid por la invitación y destacando el recibimiento en el barrio Buenos Aires. Afirmó que se sintió identificado con el ambiente y destacó el gesto del paisa al ofrecer un evento gratuito para su comunidad.

Artículos relacionados Talento internacional Exparticipante de MasterChef anunció que será papá: así dio la noticia

¿Qué dijo Silvestre Dangond tras su presentación con Feid?

En redes sociales, los asistentes compartieron videos y comentarios sobre la intervención del vallenatero. Muchos resaltaron que su mensaje aportó un momento emotivo dentro de un concierto que se caracterizó por su energía y la mezcla de géneros musicales.

Sin embargo, lo que más impacto causó fue el cierre del mensaje: el vallenatero aseguró que Feid era “más Silvestrista” que su propio hijo, José Silvestre, conocido como El Monaco.

Para Feid, la participación de Dangond significó un apoyo importante en una noche clave para su relación con su público local. Para Dangond, la experiencia dejó una reflexión personal que decidió compartir en tarima.