Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Silvestre Dangond sorprendió a Feid con una confesión sobre su hijo

El cantante no dudó en agradecerle al paisa por tanto cariño; pero unas palabras sorprendieron a más de uno.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Silvestre Dangond sorprendió a Feid con una confesión
Feid realizó un concierto gratuito en el barrio Buenos Aires de Medellín. Fotos AFP

Durante la Noche de Velitas, Feid realizó un concierto gratuito en el barrio Buenos Aires de Medellín, como una forma de agradecer a la comunidad donde creció.

El evento reunió a miles de personas y contó con la participación de varios invitados. Entre ellos estuvo Silvestre Dangond, quien subió al escenario para cantar junto al paisa.

Ambos artistas interpretaron “Que no se enteren”, una canción del repertorio de Dangond, y este momento se convirtió en uno de los puntos más destacados de la jornada.

La reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza en Barranquilla
Silvestre Dangond (Foto: AFP)

La presencia del urumitero no solo llamó la atención por la colaboración entre géneros, sino también por un mensaje que compartió frente al público.

Artículos relacionados

El cantante explicó que al ingresar al sector vio a las personas reunidas, comidas preparadas al aire libre y un ambiente de convivencia que le recordó momentos de su infancia.

¿Cómo le fue a Feid cantando vallenato?

Esta situación, según dijo, lo llevó a pensar en la importancia de mantener contacto con los lugares que forman parte del origen de cada persona.

Las palabras del artista fueron recibidas con aplausos y se volvieron un punto relevante de la presentación debido a su tono personal y directo.

Después del concierto, Silvestre Dangond publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram agradeciendo a Feid por la invitación y destacando el recibimiento en el barrio Buenos Aires. Afirmó que se sintió identificado con el ambiente y destacó el gesto del paisa al ofrecer un evento gratuito para su comunidad.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Silvestre Dangond tras su presentación con Feid?

En redes sociales, los asistentes compartieron videos y comentarios sobre la intervención del vallenatero. Muchos resaltaron que su mensaje aportó un momento emotivo dentro de un concierto que se caracterizó por su energía y la mezcla de géneros musicales.

Sin embargo, lo que más impacto causó fue el cierre del mensaje: el vallenatero aseguró que Feid era “más Silvestrista” que su propio hijo, José Silvestre, conocido como El Monaco.

Feid cantando vallenato

Para Feid, la participación de Dangond significó un apoyo importante en una noche clave para su relación con su público local. Para Dangond, la experiencia dejó una reflexión personal que decidió compartir en tarima.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Rosalía salió corriendo de entrevista Rosalía

Rosalía salió corriendo de plena entrevista tras ver una cucaracha

La artista Rosalía sacó risas a sus fanáticos tras huir en plena entrevista de una cucaracha.

Eduin Caz del Grupo Firme rompió pantalla en el Campin Talento internacional

Así fue el momento en el que Eduin Caz del Grupo Firme rompió una pantalla en el Campin

En medio de una presentación en Bogotá, el vocalista de la agrupación mexicana decidió no parar su evento.

Karol G envía mensajes exclusivos por WhatsApp Karol G

Karol G sorprende a sus fans en Navidad con un mensaje exclusivo para quienes le escriben a este número

Karol G compartió un número en ‘Papasito’ y envió mensajes navideños a sus fans en medio de rumores de ruptura con Feid.

Lo más superlike

Altafulla se dedicará a su carrera musical. Altafulla

Así reaccionó Altafulla al saber que fue la persona más buscada en Google durante 2025

El cantante y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no dudó en compartir su felicidad.

Muere Influencer fitness Alessandro Antonicelli Talento internacional

Muere influencer tras luchar contra agresivo cáncer: su familia lo despidió con contundente mensaje

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi compartió emotivo mensaje durante la celebración del Día de las Velitas

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado