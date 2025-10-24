Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta no se guardó nada: así habló de La Liendra, Cossio y otros influencers

Nicolás Arrieta habló sin tapujos sobre su vínculo con La Liendra, Yeferson Cossio y otros creadores de contenido.

En una entrevista, el influencer y aspirante de La casa de los famosos 2026, Nicolás Arrieta, habló abiertamente sobre su relación con otros creadores de contenido.

¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y La Liendra?

En una entrevista con una emisora nacional, el youtuber se refirió a sus diferencias con La Liendra, reconociendo que no le cae bien desde su encuentro en el evento King Of The Ring, realizado en septiembre de 2023 en el Royal Center de Bogotá, donde ambos se enfrentaron y que se volvió viral por un “cartillazo” que Arrieta le dio a La Liendra.

“Me cae mal La Liendra, no me parece una buena persona”, afirmó Nicolás Arrieta.

¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio?

Nicolás Arrieta también habló de Yeferson Cossio, con quien tuvo una amistad en el pasado.

Aunque, según Nicolás, Cossio ha declarado públicamente que le agradece por haberle ayudado a crecer en redes y que lo considera su amigo, Nicolás dejó claro que no lo considera como su amigo.

Además, recordó cuando eran cercanos y le advirtió sobre los riesgos de hacer publicidad engañosa en redes sociales.

Para Nicolás, el caso con Cossio sirvió como ejemplo para que otros creadores de contenido sean más conscientes de su impacto ya que considera que la moneda de los influencers es su credibilidad.

“De nada sirve tener 10 millones de seguidores si nadie te va a creer”, expresó Nicolás Arrieta.

Por otro lado, Nicolás mencionó las múltiples denuncias que ha hecho contra figuras del mundo digital como la DJ Marcela Reyes, Yina Calderón, Altafulla y hasta Melissa Gate.

Y es que, en las palabras de Nicolás, han sido tantas denuncias las que ha hecho que ya ni se acuerda.

Incluso relató un encuentro con Andrea Valdiri, a quien denunció por una supuesta estafa en uno de sus concursos en sus redes sociales y que le dijo que devolviera los premios prometidos y que ella se lo tomó con humor y no puso tutelas como Cossio.

