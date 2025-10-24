Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura presumió su evidente cambio físico en los Billboard y dividió opiniones en las redes

La Segura reapareció con una figura impactante seis meses después de dar a luz a su hijo Lucca, generando revuelo en redes.

Juan Sebastián Camargo
La Segura sorprende a sus seguidores con su cambio físico.
La Segura causa revuelo entre sus fans tras su notable cambio físico. (Foto Canal RCN)

Desde su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, La Segura se ha mantenido activa en redes sociales, compartiendo su vida como mamá primeriza y su relación con el chef Ignacio Baladán.

La Segura impresiona con su look.
La Segura descresta con su look en la alfombra roja de los Premios Billboard 2025. (Foto Canal RCN)

¿Cómo mostró La Segura su cambio físico?

La influenciadora sorprendió a sus seguidores con una publicación en su cuenta de Instagram.

En el feed, aparece La Segura con un imponente vestido rojo ajustado, maquillada y con el cabello suelto, dejando ver una figura mucho más delgada y estilizada.

Lo que más sorprendió a los internautas es que solo han pasado seis meses desde que dio a luz a su hijo Lucca.

La publicación fue hecha tras su participación como presentadora en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

¿Qué dijeron los seguidores de La Segura sobre su figura?

El post se llenó de comentarios, figuras como Dani Duke, Luis Fernanda W y pareja Baladán la felicitaron públicamente por su transformación física.

“A noooooo para un pocooooo. Dios santo”, comentó en la publicación Ignacio Baladán.

Entre los cientos de comentarios, hubo quienes resaltaron su disciplina y esfuerzo, mientras otros especularon sobre posibles retoques estéticos.

Aunque La Segura no ha revelado muchos detalles, ha dicho que la maternidad ha sido una etapa transformadora en lo mental y en lo físico.

La Segura fue invitada como panelista en los premios Billboard 2025, un evento que reunió a artistas como Karol G, Peso Pluma entre otros.

Su presencia en un evento internacional confirma su influencia fuera de Colombia, ya que fue parte de la antesala oficial del evento junto a otros creadores de contenido latinos reconocidos.

La ceremonia se llevó a cabo el jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, con 49 categorías que celebraron lo mejor de la música latina. Entre los grandes ganadores estuvieron Bad Bunny, quien recibió 11 galardones, y Karol G, que hizo historia como la artista femenina con más premios en la noche.

La participación de La Segura en los premios fue destacada por sus fans por su profesionalismo y seguridad frente a las cámaras.

La Segura fue invitada juntos a otros influencers a los premios Billboard 2025
La Segura fue panelista en los Premios Billboard 2025. (Foto de Gladys Vega/AFP)
