Viral: Mujer enfrenta a una mesera que tomó el número de su novio tras pagar con billetera digital

Las redes sociales estallan con el video de una mujer que enfrenta a una mesera y la jala del cabello por tomar el número de su novio tras un pago digital.

¿Qué muestra el video viral de la mujer que enfrenta a una mesera?

Lo que comenzó como una cena común entre una pareja terminó convirtiéndose en un escándalo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

En el video, que ya acumula miles de visualizaciones, se observa el momento en que la mujer toma el celular de su novio y descubre que la mesera le había escrito después de que él pagara la cuenta con una billetera digital.

Según comentarios, la mesera habría tomado el número del hombre tras haber pagado por una billetera digital. (Foto: Freepik)

Al verla acercarse nuevamente a la mesa, decide encararla diciéndole: “¿Eras tú, la chica de la limonada?”.

Pues según los comentarios en línea, la mesera habría aprovechado el número que el hombre usó para el pago digital y lo contactó por mensaje privado.

Sin darle tiempo a reaccionar, la novia la toma del cabello, provocando que ambas caigan al suelo, mientras los presentes observan sorprendidos y tratan de separarlas.

¿Cómo reaccionaron en redes al video de la mujer que tomó del cabello a una mesera por escribirle a su novio?

Aunque se desconoce si la Policía intervino o si hubo alguna denuncia posterior, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar.

Como era de esperarse, los comentarios y memes inundaron las plataformas, convirtiendo el incidente en tema de humor y conversación.

Algunos internautas, sin embargo, criticaron la reacción de la mujer, señalando que también debía confrontar a su pareja y no solo a la mesera.

De igual manera, le hicieron saber que al ver esta situación, su mejor reacción hubiera sido darse su lugar y retirarse del lugar.

En redes los usuarios no dudaron en arremeter contra la mujer que enfrentó a la mesera por haberle escrito a su novio. (Foto: Freepik)

¿Dónde ocurrió el caso de la mujer que tomó del cabello a una mesera por escribirle a su novio?

Según los comentarios en redes sociales, el incidente habría ocurrido en Valledupar, capital del departamento del Cesar, y rápidamente se viralizó tras ser compartido en varias plataformas digitales.

Hasta el momento, ninguna de las personas involucradas en el incidente ha salido a ofrecer declaraciones, por lo que se desconoce su versión oficial de los hechos.